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Restricción de tránsito y cambios en el recorrido del transporte urbano en barrio Los Ceibos

Jujuy

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, comunica a la población en general y a los conductores en particular que el próximo lunes 22 de junio se restringirá de manera total el tránsito vehicular en las calles Quichagua y Moctezuma. Esta medida se debe a trabajos de reparación en el guardaganado ubicado en la intersección de Cerro Labrado y Cobalonga.

Debido a esta restricción, las unidades de transporte urbano de pasajeros modificarán su recorrido habitual en sentido hacia el centro de la ciudad. El nuevo trayecto será por las calles Moctezuma, Incahuasi, Paredón, Oscar Orias y luego retomarán su recorrido habitual. Además, la parada se establecerá en la dársena ubicada sobre la calle Oscar Orias, próxima a 9 de Julio.

Desde la Municipalidad solicitan a los conductores y pasajeros prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en la zona para garantizar la seguridad y el orden durante el desarrollo de las obras.

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