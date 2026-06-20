Sadir acompañó la habilitación de la nueva cubierta de la pileta del Centro de Alto Rendimiento de La Quiaca

El gobernador encabezó la inauguración de la obra y participó de distintas actividades institucionales y culturales en la ciudad fronteriza.

El gobernador Carlos Sadir, acompañado por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, dejó inaugurada la nueva cubierta de la pileta de natación del Centro de Alto Rendimiento, una obra destinada a fortalecer el desarrollo deportivo en la región y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes de la Puna.

Al respecto, el mandatario destacó: «En La Quiaca inauguramos la nueva cubierta de la pileta de natación del Centro de Alto Rendimiento, una obra muy importante para impulsar este deporte entre los jóvenes de la Puna».

Durante la jornada, además, compartió con estudiantes de escuelas secundarias que participaron del tradicional banderazo y acompañó a la Banda de Música de La Quiaca en la celebración de sus 50 años, realizada en el Complejo Cultural Manka Fiesta.

«También compartí con alumnos de las escuelas secundarias que participaron del tradicional banderazo y acompañé a la querida Banda de Música de La Quiaca en la celebración de sus 50 años, en el Complejo Cultural Manka Fiesta que inauguramos hace poco», expresó.

Finalmente, Sadir reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de infraestructura que contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad. «La Quiaca sigue creciendo y siempre es una alegría acompañarlos con obras que significan progreso para la ciudad», concluyó.