Sadir. El gobernador acompañó la celebración del Inti Raymi junto a la comunidad de Santo Domingo en Rinconada

El Gobierno de Jujuy reafirmó su acompañamiento a las comunidades originarias en la celebración del Inti Raymi.

En el marco de la celebración del Inti Raymi, el gobernador Carlos Sadir participó de la ceremonia ancestral organizada por la Comunidad de Santo Domingo en Rinconada, donde reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy con la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de las comunidades indígenas y el desarrollo de la Puna.

Cada 21 de junio, los pueblos originarios honran al dios Sol, considerado el padre y la fuente de vida. La tradición del Año Nuevo Andino inicia al caer el ocaso y, alrededor de una fogata, se espera el amanecer.

En tal sentido, Sadir agradeció la invitación de la comunidad para participar de la ceremonia del Inti Raymi y destacó el hermoso paisaje para apreciar la salida del sol.

«Venimos trabajando con todas las comunidades, realizando un gran esfuerzo para que vivamos todos mejor, respetando nuestras tradiciones, nuestra historia y la cultura que Jujuy tiene, y mucho, sobre todo en esta parte de la Puna», expresó.

El primer mandatario instó a mantener estas tradiciones y agregó que «desde el Gobierno vamos a seguir trabajando junto a todas las comunidades para hacer un Jujuy más grande y que se conozcan nuestra cultura, gastronomía y forma de vivir».

Sadir señaló que fue un gusto compartir este momento de inicio del nuevo año de toda la comunidad andina. «Estamos para seguir colaborando por una Puna mejor, más productiva y por una mejor calidad de vida para nuestra gente», agregó.

Finalmente, sobre el Centro de Interpretación comentó que es un lugar digno de conocer porque plasma toda la historia del pueblo ligada a la minería, como así también refleja su cultura y costumbres.

La secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, mencionó que es la primera vez que un gobernador acompaña la celebración del Inti Raymi de la Comunidad de Santo Domingo, que se viene perfilando fuertemente para trabajar en el turismo.

A su vez, destacó que, con el Centro de Interpretación y el hotel de turismo, se encamina el proyecto como polo de atracción de la Puna.

Sobre el comienzo del Año Nuevo Andino, indicó que para las comunidades la expectativa es poder seguir trabajando de la mano del Gobierno. «Vamos a seguir acompañando con diálogo y respeto a las comunidades», concluyó.

Nilda Zerda, integrante de la Comunidad de Santo Domingo, comentó que la ceremonia significa mucho porque representa identidad, cultura y agradecimiento a todos nuestros ancestros. «Es demostrar quiénes somos», acotó.

Acompañaron el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; el presidente de la Comunidad de Santo Domingo, Yamil Flores; el vocal primero de la Comisión Municipal de Rinconada, Gustavo Méndez; pobladores, entre otros.