86° Aniversario del Barrio Belgrano en una colorida Kermés

El evento se desarrolló durante la tarde del pasado sábado 20 de junio, fecha en la que se celebra el Día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento de su creador, el General Manuel Belgrano.

A lo largo de la kermés, hubo stands de emprendedores, actividades para los niños y presentación de cuerpos de danzas y de grupos de música. La Banda de Música 19 de Abril, de la Municipalidad, estuvo presente para el cierre del evento, luego de que se entregaran certificados a vecinos destacados, en un acto que contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, los concejales Blanca Ontiveros y Néstor Barrios; y el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena.

En ese marco, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Esto es muy bueno, no solamente el Concejo, la Municipalidad y lo que es el Centro Vecinal del barrio Belgrano, sino que aparte están los distintos centros vecinales de aquí cerca, lo que habla del trabajo y el compromiso conjunto, que es la única manera de mejorar”.

En ese sentido, agregó: “Tenemos La Isla, gente de El Chingo y más allá de Belgrano; realmente esto es muy bueno, y fue acompañado por un día hermoso, la gente está muy contenta, hay emprendedores, hay una movida muy linda, la verdad… ¡feliz cumpleaños Barrio Belgrano!”.

Además, Millón destacó el fortalecimiento de los vínculos vecinales y explicó: “Las problemáticas no difieren tanto entre sectores tan cercanos y que puedan trabajar juntos, y estar organizados en un objetivo en común, es algo no muy habitual de ver en los distintos sectores de la ciudad, por lo que, realmente, estoy muy contento de ver cómo trabajan en conjunto”.

Por su parte, el organizador de la Kermés vecinal y presidente del Club General Belgrano, César Alemán, comentó: “Esta es una iniciativa tomada por todos los vecinos pensando en recuperar el barrio y darle vida. Somos centros vecinales, vecinos autoconvocados, escuelas, guardería e iglesia, una iniciativa que demuestra que con la unión se pueden hacer muchas cosas por los chicos y por el barrio”.

Por último, Alemán resaltó que: “Hace más de 15 años que no se hacían actividades como estas, da la sensación que estuviéramos inaugurando el barrio ayer mismo por la convocatoria que hay y todo el apoyo que tuvimos”, finalizó.