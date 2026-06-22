Conmemoraron el Día del Graduado en Ciencias Económicas

En el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno se realizó el acto conmemorativo por el Día del Graduado en Ciencias Económicas, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, José María Torino.

Entre los presentes estuvieron el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; las diputadas provinciales María Teresa Agostini y Patricia Ríos; el presidente de Agua Potable de Jujuy S.E., Juan Carlos García; el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi; funcionarios del Ministerio de Hacienda y representantes de diversas instituciones.

Como parte de las actividades, se realizó una ofrenda floral al pie de la Bandera Nacional de la Libertad Civil y un toque de silencio en homenaje a la fecha.

El gobernador Carlos Sadir resaltó la importancia de los graduados en ciencias económicas en la toma de decisiones tanto del sector público como privado. Además, consideró que la fecha representa una oportunidad para revalorizar el legado de Manuel Belgrano, reconocido como uno de los primeros economistas argentinos, y para reflexionar sobre el papel estratégico que cumplen los profesionales en la planificación, administración y crecimiento de las instituciones.

Asimismo, durante su mensaje, el CPN José María Torino destacó la vigencia del pensamiento de Belgrano y remarcó el compromiso que demanda actualmente el ejercicio profesional. Señaló que los graduados en ciencias económicas enfrentan nuevos desafíos vinculados no solo a los cambios normativos y económicos, sino también a los avances tecnológicos que impactan en la profesión. En ese sentido, sostuvo que la capacitación continua y la actualización permanente son herramientas fundamentales para responder a las demandas de un contexto cada vez más dinámico y complejo.

Asimismo, puso en valor el aporte de los profesionales con amplia trayectoria, destacando el reconocimiento brindado a los contadores Olga Elizabeth Eliazarian y Aníbal Marcos Carreras por su contribución al fortalecimiento institucional, la formación de nuevas generaciones y el desarrollo de organismos y empresas de la provincia.

En ese marco, la diputada provincial María Teresa Agostini destacó la labor de los profesionales de las ciencias económicas en el actual escenario económico y señaló que su tarea resulta clave para acompañar a los sectores productivos, comerciales e industriales de la provincia. Asimismo, remarcó la importancia de brindar herramientas que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo, especialmente en aquellas actividades que atraviesan mayores dificultades.

La legisladora también informó que desde la Comisión de Economía de la Legislatura se trabaja en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector productivo, entre ellas la actualización de la normativa de promoción de microempresas y proyectos destinados a brindar asistencia temporal al comercio jujeño.

La jornada concluyó con un reconocimiento a la labor de los graduados en ciencias económicas y a su contribución al desarrollo institucional, productivo y social de Jujuy.