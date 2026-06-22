Cultura. Marta Minujín visitó el Centro Cultural Lola Mora próximo a su inauguración

La presencia de Minujín, figura central del arte contemporáneo latinoamericano, constituye un reconocimiento al crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura cultural de Jujuy.

La reconocida artista argentina Marta Minujín visitó el pasado domingo 21 de junio las instalaciones del Centro Cultural Lola Mora, un espacio emblemático para la cultura jujeña que se encuentra en la etapa final de preparación de cara a su próxima inauguración.

Durante su recorrido, Minujín fue recibida por referentes del Centro Cultural, quienes la acompañaron en una visita por los distintos sectores del edificio. La artista pudo conocer de primera mano las características arquitectónicas, los espacios expositivos y las áreas destinadas al desarrollo de actividades culturales, educativas y artísticas.

La visita permitió compartir impresiones sobre este importante proyecto cultural que muy pronto abrirá sus puertas a la comunidad, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para la creación, la expresión artística y el intercambio cultural en la provincia.

El Centro Cultural Lola Mora representa una obra de gran relevancia para Jujuy, concebida para resguardar, difundir y poner en valor el legado de una de las artistas más destacadas de la historia argentina, al tiempo que ofrecerá una programación diversa vinculada a las artes visuales, la formación y la innovación cultural.

La presencia de Marta Minujín, figura central del arte contemporáneo latinoamericano, constituye un reconocimiento al crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura cultural de la provincia y al trabajo que se viene realizando para la puesta en marcha de este espacio.

Próximo a su inauguración, el Centro Cultural Lola Mora se prepara para convertirse en un nuevo hito cultural de Jujuy, destinado a recibir a residentes y visitantes en una propuesta que conjuga patrimonio, arte contemporáneo y experiencias culturales de calidad.