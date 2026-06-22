El intendente Jorge recibió a autoridades de Endeavor NOA para avanzar en la Experiencia Endeavor 2026

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, recibió al presidente de Endeavor NOA, Franco Mignaco y a su directora de Operaciones, Celeste Ballari, con el objetivo de avanzar en el trabajo conjunto para la realización de una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en la provincia de Jujuy y espera convocar a miles de emprendedores, jóvenes y empresarios de toda la región.

Durante el encuentro, las partes dialogaron sobre distintos aspectos vinculados al desarrollo del evento, como escenarios, logística y articulación institucional, en una propuesta que buscará posicionar nuevamente a Jujuy como sede de uno de los encuentros más importantes del ecosistema emprendedor del norte argentino.

En este marco, el intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó, “felicitamos la actitud de Franco, de Celeste, todo el equipo que constituye Endeavor, en este desafío que tiene una vara alta, viendo que va a ser importantísimo y con una participación masiva, así que nos vamos a sumar, seguramente también con provincia, teniendo en cuenta que vamos a estar a 3 días de la Elección de la Reina Capital, por eso estamos hablando de escenarios, logística, cómo poder componer toda esta gran organización que va a trascender los límites de la ciudad, de la provincia y del NOA”.

Asimismo, remarcó el compromiso del Municipio con la iniciativa, señalando que, “no podemos hacer otra cosa que tomar como una obligación apoyar con toda nuestra energía este gran desafío que está haciendo Endeavor para el mes de septiembre”.

Por su parte, el presidente de Endeavor NOA, Franco Mignaco, destacó la importancia de que el evento se realice este año en Jujuy y agradeció el acompañamiento permanente del Municipio, “estamos muy contentos de poder venir a presentarle la nueva edición de Experiencia Endeavor, ya que este año nos toca en Jujuy, porque va de forma itinerante, rotando año a año entre Salta, Jujuy y Tucumán, y veníamos acá a compartirle al intendente, que siempre nos acompaña, con todo su equipo la Municipalidad, y que están muy compenetrados con el trabajo con emprendedores, con el Club de Emprendedores que tienen”.

En cuanto a las expectativas para esta edición, agregó, “este año tenemos el objetivo de llegar a más de 5000 personas, tanto jóvenes, empresarios, emprendedores, de Jujuy y de las provincias del NOA, nos van a acompañar en esa jornada speakers de alto nivel, tanto nacional como también internacionales, que nos van a contar un poco su historia de vida, todo lo que han tenido que pasar, y también un poco dejarle todas las herramientas que hoy el mundo demanda para estos nuevos emprendedores que se están enfrentando con todos los desafíos que tiene la inteligencia artificial, el ecommerce, todo lo que viene aparejado con todas las nuevas startups que hoy están motorizando las economías del mundo”.

A su turno, la directora de Operaciones de Endeavor región NOA, Celeste Ballari, explicó el propósito de la fundación y el impacto que busca generar en el ecosistema emprendedor, “esta fundación tiene el propósito de contribuir con la cultura emprendedora en cada uno de los países en donde está, y así también tomar estos emprendedores, que son casos de éxito y modelos de rol, ayudarlos a escalar y que se genere el efecto multiplicador, que después ellas, ellos sean los que devuelven a los que viven todas estas experiencias para que así el ecosistema crezca”.

Además, detalló el alcance de la propuesta, “vinimos aquí como cada par de años a presentar esta propuesta que se llama Experiencia Endeavor NOA, un evento que busca inspirar, conectar y capacitar, en este caso, a 5000 personas que esperamos como participantes, emprendedores, jóvenes estudiantes y también el público general, todo aquel que tenga una idea o un proyecto o una empresa que quiera escalar, que quiera llevarla al siguiente nivel, es el lugar”.

Finalmente, confirmó que el encuentro se desarrollará en Jujuy con el acompañamiento institucional del Municipio, “esta propuesta se va a realizar el 10 de septiembre en Jujuy, estamos con esta intención de que sea en Ciudad Cultural, con el acompañamiento del intendente y de todo el equipo del Municipio que va a estar formando parte, integrándose en esta propuesta”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/lro0vZVIvsQ