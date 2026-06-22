En el Día de la Bandera se recordó al General Manuel Belgrano como un prócer que antepuso los valores comunitarios sobre los individuales

El acto comenzó con el izamiento de las banderas Nacional, a cargo del Intendente Arq. Raúl Jorge y Nacional de la Libertad Civil, a cargo del presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón. Seguidamente, se depositaron ofrendas florales al pie del monumento que recuerda al prócer, para luego concretar un minuto de silencio, acompañado por el toque de la Banda de Música 19 de Abril.

Una vez terminado el acto, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, destacó: “La verdad que a veces es muy difícil tratar de resumir todo lo que hizo Belgrano. Fue uno de los padres de la patria de manera indiscutida y que sigue siendo ese faro que debe alumbrar, sobre todo, los valores patrióticos, sin desviarnos y entendiendo que la finalidad sigue siendo la libertad”.

Seguidamente, agregó: “Más allá de haber sido declarada la Independencia, hay que sostenerla y que esto no sea una palabra sin contenido, sino seguir el símbolo de Belgrano, el símbolo de la bandera y el símbolo de todo el sacrificio y el trabajo que realizó en el país, pero sobre todo aquí, en Jujuy”.

En este sentido, el edil radical (que además preside el Instituto Belgraniano) añadió: “El esfuerzo, el poner primero al pueblo, la honestidad, sobre todo; la congruencia, porque no es decir una cosa y hacer otra, es seguir avanzando con eso. Hay veces que uno puede mirar al costado, ver la bandera y decir: tantas personas dieron la vida por ella, cómo hoy en día podemos seguir teniendo discusiones, peleas internas, si en realidad estamos bajo esos mismos colores”.

Por su parte, el Vicepresidente del Instituto Belgraniano, Joaquín Carrillo, recalcó: “Es un día especial, un 20 de junio que se recuerda a la bandera, pero en realidad es el paso a la inmortalidad del General Belgrano y es importante conocerlo, porque es el gran creador de símbolos, es el que ha impuesto el bastón de mando de la Virgen en los soldados, el que impuso la disciplina, orden, sin ser militar”. Y continuó: “Sin embargo, a donde lo llamó la patria, él estuvo; primero, como un revolucionario y fue comandante de tres de los cuatro ejércitos que se formaron en la Guerra de la Independencia”.

Por último, Joaquín Carrillo resaltó: “En un día tan especial, se tiene que recordar el todo; creo que hay una frase que es la que nos une a toda la Argentina y la que tenemos que potenciar, que es la de anteponer los valores comunitarios a los individuales, eso es un gran ejemplo que dejó, ya que siempre estuvo a las órdenes de la patria, donde lo necesitaban, y siempre estuvo rescatando a los aborígenes, a las comunidades, a las mujeres, al prójimo, antes que su propio bien. Es uno de los pocos funcionarios que van a encontrar en la historia que empezó rico y murió pobre”.

Además del intendente Raúl Jorge y el presidente de la institución parlamentaria, Dr. Gastón Millón, también participaron del acto las concejalas Blanca Ontiveros y Brenda Carabajal, legisladores y funcionarios provinciales y municipales; el Vicepresidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, Ing. Joaquín Carrillo, el Secretario Pedro Besín; el Presidente del Instituto de Estudios Históricos «Gral. Manuel Eduardo Arias», Dr. Isidoro Cruz; abanderados de instituciones educativas de la escuela N°1 “General Manuel Belgrano” Escuela N°452 “Legado Belgraniano”; Escuela Municipal N° 1 “Marina Vilte”; Colegio N° 3 «Éxodo Jujeño»; Centro de Formación profesional N°1; Policía Federal Argentina y el Cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia de Jujuy y público en general.