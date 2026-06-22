Energía, Educación y Ambiente. «Circulando Energías» cerró con gran éxito su etapa de inscripciones

Con más de 90 instituciones y propuestas de educación inscriptas, ‘Circulando Energías’ avanza ahora hacia las etapas de formación y producción.

«Circulando Energías», impulsado por la Secretaría de Energía con los Ministerios Infraestructura, de Educación y de Ambiente y Cambio Climático, cerró sus inscripciones con 92 inscriptos correspondientes a instituciones de nivel inicial y primario, escuelas técnicas y agrotécnicas y de la modalidad de educación en contexto de encierro (MECE).

Concluida esta primera etapa, el programa avanzará ahora hacia las instancias de formación y capacitación, donde equipos técnicos y profesionales acompañarán a docentes y estudiantes en el desarrollo de sus propuestas.

En lo posterior se dará paso a la etapa de producción y monitoreo de proyectos, seguido por la evaluación de los trabajos presentados y, finalmente, la premiación de las experiencias destacadas.

El número de inscriptos confirma el interés y compromiso de las comunidades educativas jujeñas con la construcción de prácticas sostenibles. Ante las consultas, la convocatoria fue extendida en su período de inscripción para permitir que más establecimientos pudieran sumarse a la iniciativa.

Las más de 80 instituciones y propuestas de MECE inscriptas son, asimismo, de las cuatro regiones geográficas de Jujuy, como de las cinco instituciones penitenciarias provinciales, logrando una participación federal que resultará en producciones con las voces, ideas y creatividad de toda la provincia.

«Circulando Energías» es un programa-concurso provincial que propone que estudiantes y docentes desarrollen proyectos -reels para redes sociales, planes de acciones, bienes, servicios y prácticas- vinculados al cuidado del ambiente, el uso eficiente de la energía, la gestión responsable del agua y la economía circular. Esto, con acompañamiento durante los procesos por profesionales de gestión energética y ambiental que brinda el Programa.