Exitosa convocatoria en la Kermés Vecinal por el 86° aniversario de Barrio Belgrano

En una jornada marcada por la unión comunitaria y el sentimiento patriótico, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante este sábado una gran Kermés Vecinal para celebrar el 86° aniversario de barrio Belgrano. El evento, que tuvo lugar en la cancha de la Isla de Belgrano, coincidió con la conmemoración del Día de la Bandera y el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, convocando a familias de todo el sector y zonas aledañas.

El presidente del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón, acompañó a los vecinos durante los festejos y destacó el trabajo articulado entre el municipio y las organizaciones de base. Millón subrayó la importancia de la cohesión vecinal: “Muy buena movida organizada por la Municipalidad y sobre todo por los centros vecinales que demostraron que en este sector están todos en lo mismo y aprovechando un día hermoso: muestran lo que es esta unión”.

Por su parte, Ebelia Vargas, directora de Participación Ciudadana, resaltó el impacto social de la iniciativa que reunió a diversas instituciones del distrito. “Hoy la verdad que se reunieron todos los vecinos acá a festejar un aniversario más de este barrio querido; a participar, a ser parte en lo social y en todas las actividades que se hagan para poder salir adelante, para poder gestionar, para poder tener el acompañamiento de la gente”, expresó la funcionaria.

La organización local tuvo un papel protagónico en el éxito de la jornada. Jorge Chambi, presidente del Centro Vecinal “La Isla”, valoró el esfuerzo conjunto de los referentes del barrio: “Esta es la primera vez que se organiza esto al juntar a los cuatro centros vecinales que están en el barrio; salió muy bien”, evaluó.

En sintonía, la vicepresidenta de la institución vecinalista, Marcelina Armella, agradeció el compromiso de la comunidad y las autoridades: “quiero agradecer a todos los centros vecinales que hemos trabajado. Servimos locro y gracias a la colaboración de todos los vecinos y agradecer a los funcionarios, a las autoridades que han venido a participar de este barrio”.

La jornada, que se extendió desde la tarde hasta la caída del sol, ofreció actividades recreativas, culturales y una feria donde emprendedores locales que pudieron exhibir y comercializar sus trabajos. Las autoridades presentes, entre los que también estuvieron el secretario de cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, el director general de Planificación y Hábitat, Ricardo Encinas, funcionarios municipales y concejales capitalinos, hicieron entrega de certificados de reconocimiento a los vecinos.

Con la participación de las secretarías de Cultura y Turismo y de Planificación y Ambiente, el evento fue pensado como un espacio de integración para celebrar la identidad de uno de los barrios más emblemáticos y populosos de nuestra ciudad. La jornada cerró con una presentación especial de la Orquesta Municipal 19 de Abril.

Nota audiovisual: https://youtu.be/A8CYbZcomLM