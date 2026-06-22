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GIRSU S.E. y la Secretaría de Trabajo y Empleo desarrollarán programas de capacitación certificados

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GIRSU S.E. y la Secretaría de Trabajo y Empleo desarrollarán programas de capacitación certificados

GIRSU S.E. y la Secretaría de Trabajo y Empleo potenciarán las capacidades técnicas y operativas de sus equipos de trabajo y de la comunidad

La empresa estatal GIRSU JUJUY S.E. y la Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia formalizaron un convenio de colaboración que busca potenciar las capacidades técnicas y operativas de sus equipos de trabajo y de la comunidad en general.

El convenio establece un compromiso de cooperación mutua entre ambas instituciones, con el objetivo de desarrollar programas de capacitación certificados en áreas estratégicas para el empleo y el desarrollo productivo.

Entre las acciones previstas se incluyen capacitaciones de operadores de hidrogrúas, maquinaria pesada y semi liviana, además de cursos de soldadura básica y manejo de herramientas eléctricas.

Asimismo, se impulsará la transmisión de conocimientos técnicos necesarios para el manejo y control de plantas de recepción de residuos, reforzando la línea de acción del Gobierno provincial, orientada a proveer más oportunidades y herramientas de formación a los jujeños.

Un paso importante en la construcción de un futuro con más oportunidades laborales y con una comunidad mejor preparada para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible.

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