Inclusión. La Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad llegará a La Esperanza

La propuesta tiene como objetivo acercar información, orientación y acompañamiento a las personas con discapacidad, sus familias y a toda la comunidad, facilitando el acceso a derechos, programas y beneficios disponibles.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, estará presente en La Esperanza con la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, el próximo 25 de junio, de 9:00 a 12:00 horas, en el Área Municipal, ubicada en calle Colón S/N, Barrio Aquino.

La propuesta tiene como objetivo acercar información, orientación y acompañamiento a las personas con discapacidad, sus familias y a toda la comunidad, facilitando el acceso a derechos, programas y beneficios disponibles.

Durante la jornada, el equipo técnico brindará asesoramiento integral sobre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, además de orientación sobre distintos trámites y gestiones vinculados al acceso a servicios, prestaciones y beneficios destinados a las personas con discapacidad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones territoriales que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar una atención cercana, accesible e inclusiva, promoviendo la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en toda la provincia.