INPROJUY: jornadas para «Adultos Mayores Activos y Saludables»

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy participó activamente en las jornadas desarrolladas en las localidades de Bárcena, Tumbaya y Volcán.

En el marco de las actividades organizadas por el Ministerio de Salud de la Provincia con motivo del Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY), a través de la División Juego Responsable, participó activamente en las jornadas desarrolladas en las localidades de Bárcena, Tumbaya y Volcán, las cuales se llevaron a cabo con gran éxito y una importante convocatoria de adultos mayores.

Las actividades congregaron entre 70 y 100 participantes en cada encuentro, quienes pudieron acceder a controles de salud, espacios recreativos, propuestas de actividad física y momentos de integración social especialmente pensados para promover el envejecimiento activo y saludable.

En representación de INPROJUY, se desarrollaron actividades recreativas mediante la modalidad de lota o bingo recreativo, generando espacios de encuentro, entretenimiento y socialización entre los asistentes. Durante cada jornada se entregaron importantes premios, contribuyendo a un clima de participación, alegría e inclusión.

Asimismo, estas instancias permitieron trabajar contenidos vinculados al juego responsable, promoviendo la reflexión sobre la importancia de mantener una relación saludable con las actividades de juego. En este sentido, se transmitió el mensaje de que el juego en sí mismo no constituye el problema, sino el vínculo que cada persona establece con él, destacando la importancia del autocuidado, la recreación saludable y la búsqueda de ayuda cuando fuera necesario.

También se brindó información sobre los riesgos asociados a las plataformas de apuestas ilegales, concientizando a los participantes acerca de la necesidad de utilizar únicamente sitios autorizados y sobre los peligros que implican las ofertas ilegales, especialmente para adolescentes y jóvenes. Se invitó a los adultos mayores a convertirse en agentes multiplicadores de esta información en sus familias, barrios y comunidades, promoviendo el diálogo con hijos, nietos y allegados.

La participación de INPROJUY en estas jornadas reafirma el compromiso institucional con la promoción de hábitos saludables, la prevención de consumos problemáticos, la protección de grupos vulnerables y el fortalecimiento de espacios comunitarios que favorezcan la inclusión, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.