Normativa N° 27.499. Formación en Ley Micaela en La Mendieta para funcionarios

La primera jornada tuvo como tema central la incorporación de la perspectiva género como herramienta para el diseño, la implementación y evaluación de acciones orientadas a la igualdad de oportunidades.

Destinada a funcionarios de La Mendieta, dio inicio la formación en Ley Micaela, de acuerdo a lo establecido en la Normativa N° 27.499, a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, con la finalidad de continuar promoviendo la prevención y erradicación la violencia de género.

La misma indica la obligatoriedad de la capacitación en género y violencia de género a todas las personas que desempeñen sus funciones en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, constituyéndose en una política pública fundamental para promover transformaciones culturales e institucionales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos.

En la ocasión, se trató la no discriminación y la erradicación de la violencia por motivos de género en todos los ámbitos.

Durante los módulos de la formación se abordarán contenidos vinculados a los conceptos de género, estereotipos y roles socialmente construidos, desigualdades estructurales, normativas vigentes en materia de derechos y género, como así también, la importancia de poder identificar y reducir prácticas discriminatorias dentro de las instituciones.

También se reflexionó sobre el rol del Estado en la prevención y erradicación de la violencia basada en género, destacando la responsabilidad de quienes ocupan cargos de gestión en la construcción de espacios más equitativos, inclusivos y respetuosos de las mujeres y la diversidad.

A cargo de la disertación estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

Continúa la formación en Ley Micaela, en la oportunidad dio inicio en La Mendieta para todas las personas que se desempeñan en la función pública