Premios San Salvador 2026: hasta el 24 de julio se recibirán las postulaciones de los candidatos

La Municipalidad de San Salvador recordó que hasta el 24 de julio se podrá realizar la presentación de las postulaciones a los Premios San Salvador 2026, una de las máximas distinciones que otorga la ciudad a vecinos, vecinas e instituciones que se destacan por su aporte al desarrollo y crecimiento de la comunidad.

En este sentido, las postulaciones se pueden realizar mediante correo electrónico a sansalvadorpremios@gmail.com o de manera presencial en las oficinas de Ceremonial, en avenida El Éxodo 215, primer piso, de lunes a viernes, de 8 a 13; y de 16 a 19 horas. Las bases y condiciones están a disposición en la página web del municipio www.sansalvadordejujuy.gob.ar en el apartado “Premios San Salvador”.

La Dirección de Relaciones Públicas y Ceremonial, precisó que podrán ser postulados también ciudadanos y ciudadanas residentes o no, oriundos de la provincia, y los pueden postular todas las instituciones públicas o privadas”.

Es de recordar que los Premios San Salvador distinguen a personas e instituciones que realizan aportes significativos en diferentes ámbitos de la vida comunitaria. En esta edición, las postulaciones podrán realizarse en los siguientes rubros:

Labor Vecinal o Ciudadana

Labor Humanitaria

Labor Cultural

Labor Deportiva

Instituciones Intermedias

Labor Empresarial

Labor Profesional

Labor Científica e Investigación

Labor Educativa

Labor Periodística

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad, organizaciones, entidades públicas y privadas, centros vecinales e instituciones intermedias a participar de la convocatoria y proponer a quienes, mediante su compromiso, esfuerzo y dedicación, contribuyen al crecimiento y bienestar de San Salvador de Jujuy.