Salón de la Bandera. Sadir acompañó la conmemoración del Día del Graduado en Ciencias Económicas

El gobernador participó del acto organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde se reconoció el aporte de los profesionales al desarrollo de la provincia y se destacó el legado de Manuel Belgrano.

El gobernador Carlos Sadir, junto al vicegobernador Alberto Bernis, participó del acto por el Día del Graduado en Ciencias Económicas, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

La ceremonia reunió a autoridades, matriculados y profesionales de distintas disciplinas vinculadas a las ciencias económicas, en una jornada destinada a reconocer el compromiso y la trayectoria de quienes desempeñan un rol clave tanto en el ámbito privado como en la administración pública.

Durante el acto, el mandatario expresó su satisfacción por acompañar la conmemoración y compartir la jornada con profesionales de toda la provincia. «Es un gusto participar de este momento para recordar y celebrar el Día del Graduado en Ciencias Económicas, junto al presidente del Consejo, José María Torino, y muchos colegas y licenciados», señaló.

Asimismo, destacó el reconocimiento realizado a profesionales de extensa trayectoria y remarcó la importancia de valorar su aporte a la profesión. «Celebro que dos graduados con tantos años de trayectoria nos hayan dirigido la palabra. Es una muy buena manera de reconocer su recorrido y su compromiso», afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, Sadir sostuvo que la fecha también permite reivindicar la figura de Manuel Belgrano. «Es una buena manera de recordar a Manuel Belgrano, reconocido como uno de los principales economistas que tuvo nuestro país», expresó.

Finalmente, resaltó el rol que cumplen los graduados en ciencias económicas en el desarrollo de la provincia. «Ya se recalcó la importancia que tienen los graduados en ciencias económicas en toda la actividad, no solo privada, sino también pública», puntualizó.

Durante el acto, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, José María Torino, recordó que en la provincia la fecha se conmemora cada 20 de junio en homenaje al General Manuel Belgrano y destacó que su legado continúa inspirando el ejercicio profesional con ética, compromiso e idoneidad.

Además, subrayó que el contexto actual exige una actualización permanente frente a los cambios tecnológicos, especialmente por el avance de la inteligencia artificial, motivo por el cual el Consejo impulsa espacios de formación y capacitación para sus matriculados. También reconoció la trayectoria de la contadora Olga Elizabeth Elizarián y del contador Aníbal Marcos Carreras por su aporte al crecimiento de la profesión y de las instituciones de la provincia.

Participaron del acto la presidenta del Consejo de las Mujeres y Diversidades, Lourdes Navarro; el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García; el secretario de Egresos Públicos, Fortunato Daher; el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi; el secretario de Cultura, José Rodríguez Barcena; funcionarios e integrantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas; diputados provinciales; integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; graduados y graduadas e invitados.