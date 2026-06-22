Sistema público. Red de Salud Mental: se inauguró en Santo Domingo la Casa de Medio Camino del Hospital Arroyabe

El dispositivo permite el abordaje integral de las personas usuarias, asegurando cuidados y el ejercicio de derechos.

“Estamos inaugurando en el barrio Santo Domingo de ciudad Perico la Casa de Medio Camino del Hospital Vicente Arroyabe donde ya están ingresando los primeros usuarios que van a residir. Se trata de personas que hace mucho tiempo residen en hospitales como Sequeiros y Arroyabe y hoy están egresando después de muchos años de estar hospitalizados”, explicó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, Agustín Yécora, tras la apertura del dispositivo realizada el viernes 19 de junio.

En el mismo sentido, detalló que “el objetivo de la Casa de Medio Camino es que las personas no residan en los hospitales de manera prolongada porque los problemas por los cuales se encuentran en esta situación no tienen que ver exclusivamente con problemáticas de salud mental sino con situaciones sociales que complican la externación” y destacó que “esto tiene que ver con la implementación plena de la ley nacional de salud mental 26657 y su adhesión provincial y es un hito más en la salud pública. Es tal vez de las cosas más importantes de los últimos 10 años en Jujuy porque restituye derechos, garantiza que las personas vivan en una casa, de forma íntegra, cuidada y respetuosa de sus derechos y de sus deseos. Es un orgullo enorme para todo el equipo de salud poder seguir avanzando”.

Por su parte, la responsable del dispositivo, Celeste Almazán, recordó que la primer Casa de Medio Camino comenzó a funcionar en el Hospital Arroyabe en 2018, contando ahora con un lugar propio.

“En este momento, contamos con 8 pacientes en la Casa, dispositivo de estadía media donde trabajamos en un abordaje integral, en habilidades para la reinserción social con profesionales de psicología, psiquiatría y trabajo social y con personal de enfermería y operadores las 24 horas, los 7 días de la semana”, sostuvo Almazán y ponderó que “este equipo trabaja de manera continua, también con instancias junto a las familias, con actividades integrales”.

Por último, precisó que “la Casa de Medio está equipada de manera completa gracias al Ministerio de Salud, para que los pacientes puedan realizar cocina, limpieza, lavado de ropa, realizar talleres y recuperar habilidades, así como la vinculación con su entorno cercano y/o familiar. También se encuentran programadas las visitas de seres queridos y la posibilidad de salidas transitorias”.