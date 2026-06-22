Trabajo cooperativo y acompañamiento técnico: el modelo que permitió finalizar las viviendas de Los Alisos

El IVUJ impulsó un esquema de trabajo conjunto con diez cooperativas para concluir las viviendas del barrio Ruth Navea. El acompañamiento permanente permitió concretar una respuesta habitacional para 20 familias.

La entrega de las 20 viviendas del barrio Ruth Navea, en Los Alisos, marcó también la culminación de una experiencia de trabajo conjunto entre el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y diez cooperativas locales, que recibieron acompañamiento permanente para finalizar un proyecto habitacional que había quedado inconcluso durante años.

La iniciativa combinó la ejecución de infraestructura básica a cargo de una empresa constructora con la terminación de las viviendas por parte de cooperativas de trabajo, en un esquema coordinado por el IVUJ que incorporó asistencia técnica, seguimiento profesional y capacitación permanente durante toda la obra.

El presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, destacó que se trató de una modalidad poco habitual para el organismo y remarcó que el objetivo fue acompañar a las cooperativas durante todo el proceso. «No solamente trabajamos en la ejecución de las viviendas, sino también desde lo técnico, en seguridad e higiene laboral y en la organización de la obra. Hubo un equipo de profesionales que acompañó permanentemente a cada cooperativa y los resultados fueron muy positivos», expresó.

Asimismo, resaltó la predisposición de los equipos de trabajo para incorporar herramientas que fortalecieran su desempeño. «Las cooperativas aceptaron este acompañamiento y fueron muy receptivas a todas las observaciones y capacitaciones que compartimos durante la ejecución. Trabajamos juntos bajo el concepto del buen construir, garantizando calidad y condiciones seguras de trabajo», señaló.

Paiquez también puso en valor la participación de mujeres al frente de varias cooperativas. «Es importante generar estos espacios de liderazgo. Detrás de cada obra también hay historias de vida, crecimiento y acompañamiento social que forman parte del proceso», afirmó.

Entre esas experiencias se encuentra la Cooperativa de Trabajo Munay Ltda., cuya presidenta, Jessica Flores, destacó la oportunidad de formar parte del proyecto y el respaldo recibido durante los seis meses de ejecución.

«Estamos muy agradecidos por la convocatoria y por haber sido parte de la terminación de estas viviendas, que correspondían a un proyecto de años anteriores. Todo el proceso estuvo acompañado por los equipos técnicos del IVUJ, que nos guiaron y supervisaron permanentemente», expresó.

Flores resaltó además que cuatro de las diez cooperativas estuvieron encabezadas por mujeres y que el desafío implicó coordinar equipos de distintos oficios para cumplir con los plazos previstos. «Fue un trabajo constante, nunca se detuvo la obra y todas las cooperativas logramos terminar en tiempo y forma. Haber alcanzado ese objetivo nos llena de orgullo», sostuvo.

La intervención permitió recuperar un conjunto habitacional que había permanecido abandonado y vandalizado desde años anteriores, mediante un modelo de gestión que no sólo posibilitó concluir las viviendas, sino también fortalecer el trabajo cooperativo, generar empleo local y consolidar capacidades técnicas que podrán aplicarse en futuros proyectos.

De esta manera, el IVUJ reafirma una política pública que entiende la construcción de viviendas como un proceso integral, donde el acceso al hogar se complementa con la formación, el trabajo organizado y el fortalecimiento de las cooperativas como actores fundamentales para el desarrollo de las comunidades.