Abrieron las inscripciones para el Ironman que se realizará en Jujuy

La competencia internacional se realizará el 21 de febrero de 2027 y convocará a atletas de todo el país y del mundo para vivir una experiencia que combinará deporte, turismo y cultura en los paisajes de Jujuy.

Las inscripciones para participar del Desafío Ironman 5150 Pujllay, que se disputará el 21 de febrero de 2027 en Jujuy, ya se encuentran habilitadas. De esta manera, atletas de todo el país y del mundo podrán asegurar su lugar para formar parte de una competencia internacional que combinará deporte, turismo y cultura en escenarios únicos de la provincia.

La apertura de inscripciones marca un nuevo paso en el camino hacia la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional, que tendrá a Jujuy como sede por primera vez.

El Desafío Ironman 5150 Pujllay recorrerá algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia y ofrecerá una experiencia que integrará el desafío deportivo con la riqueza natural y cultural jujeña, consolidando el posicionamiento de Jujuy como destino para grandes eventos de proyección internacional.

El Gobierno de Jujuy acompaña la organización de esta competencia, que además del impacto deportivo generará un importante movimiento turístico, hotelero, gastronómico y comercial, fortaleciendo el desarrollo económico y la promoción de la provincia a nivel nacional e internacional.