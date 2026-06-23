Desarrollo Humano realizó una nueva Mesa de Trabajo sobre Discapacidad

Durante la jornada brindaron información sobre el estado actual del proceso de vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Jujuy, mediante la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, concretó una nueva Mesa de Trabajo correspondiente al mes de junio, con la participación de entidades y actores sociales comprometidos con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en toda la provincia.

En la jornada, el secretario de Transporte de la Provincia, Pablo Giachino, junto a la directora de Atributos Sociales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Cinthya Haquim, brindaron información sobre el estado actual del proceso de vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con la tarjeta SUBE.

Durante el intercambio también se analizaron diversas situaciones relacionadas con el acceso al Pase Libre y se propuso avanzar en instancias de capacitación destinadas a empresas prestatarias del servicio de transporte, orientadas a fortalecer prácticas inclusivas y el trato adecuado hacia las personas con discapacidad.

Desde la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, se valoró la continuidad de estos encuentros como una instancia clave para la construcción conjunta de respuestas y estrategias ya que representa un espacio que permite mantener un contacto directo con quienes trabajan diariamente en la temática, acercar información de interés, conocer las demandas que surgen en cada localidad y generar acciones coordinadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Asimismo, se destacó el compromiso de las instituciones presentes y se ratificó la decisión de seguir impulsando iniciativas que favorezcan una sociedad más accesible, participativa e igualitaria.

La Mesa de Trabajo se consolida como un ámbito de vinculación entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, favoreciendo la circulación de información, el abordaje de problemáticas emergentes y la planificación de acciones conjuntas.

Del encuentro participaron representantes de instituciones educativas, centros de día, fundaciones, asociaciones civiles y organizaciones especializadas, quienes compartieron experiencias, inquietudes y propuestas destinadas a fortalecer la inclusión y la accesibilidad en todo el territorio jujeño.