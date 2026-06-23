El intendente Jorge acompañó la 5° jornada del programa “La Muni Vive Jujuy Básquet”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañó a los niños y niñas de los Centros Deportivos N° 1, de Chijra, Malvinas y Reyes, que disfrutaron de la 5° jornada del programa “La Muni Vive Jujuy Basquet”, que se desarrolla en el mítico Estadio Federación, y que permite a los chicos de diferentes sectores barriales de la ciudad vivir la experiencia de un encuentro deportivo en un ámbito profesional.

La nueva convocatoria del programa diagramado entre el municipio y la Federación de Básquet se caracterizó por un cuadrangular del que participaron niños y niñas de cuatro centros deportivos quienes, además de conocer las instalaciones del Estadio Federación disputaron un partido en la cancha profesional. La propuesta, que promueve el compañerismo y el desarrollo de actividades deportivas, fue destacada no solo por los funcionarios del municipio, sino también por integrantes de Jujuy Básquet y los familiares de los pequeños.

Sobre el particular evento, el intendente Jorge, destacó que el encuentro deportivo constituye “una fiesta para los chicos”, y recordó: “este es un deporte que practiqué de niño y venir al Estadio Federación era un privilegio extraordinario ya que era el único estadio cubierto de la ciudad de San Salvador de Jujuy”. Además, puso de relieve que, a partir de un trabajo conjunto entre el municipio y la Federación de Básquet, los niños de la ciudad pueden sentirse, “jugadores de la NBA en esta posibilidad de venir de un barrio a este templo del básquet, así que estamos muy contentos de poder realizar junto a la Dirección de Deportes toda esta actividad”.

De igual modo, valoró el compromiso de los responsables de la Federación que, según afirmó, “permite que estos niños se vayan acercando a esta práctica con la que se sienten más que felices, y eso nos hace felices a nosotros”. A la vez, destacó el acompañamiento de los padres que se hicieron presentes en el estado. “Ellos están tan felices como los niños, pero fundamentalmente aquí los niños se sienten grandes estrellas y despliegan todo su potencial que ya lo ponen práctica en barrios donde las canchas no tienen las condiciones que si tiene este magnífico estadio”, enfatizó.

En la ocasión, el sub Secretario de Gobierno, Rodrigo Altea, remarcó que las instalaciones del Estadio Federación, “se hizo con el esfuerzo de todos los jujeños y de muchos otros actores que también intervinieron”. “Este estadio ya era un ícono de la ciudad y hoy, más que nunca con esta revalorización que la dejó muy linda, permite que los niños y niñas puedan disfrutar y jugar al básquet para potenciar el deporte y el encuentro familiar”, expresó. Al ponderar la política municipal de acompañamiento al deporte, que se complementa con el apoyo de las familias, sostuvo que, “siempre que hay niño haciendo deportes está la familia acompañando, así que eso también permite inculcar valores y hábitos saludables, y recibir por parte de las familias este acompañamiento es importante para generar ciudadanía”.

Atento a la quinta jornada de integración, el director general de Deportes del municipio capitalino, Gustavo Hiruela, puso de relieve que, “esta es una política pública planteada por nuestro intendente de poder traer a los chicos de los centros deportivos”. A la vez, valoró el convenio alcanzado con la Federación de Básquet que permite que les permite a los chicos utilizar los vestuarios y jugar un partido en condiciones similares a los de un partido profesional. “Realmente es un privilegio y idea es que todos los chicos de los centros deportivos vayan rotando y pasen por este mítico estadio”, agregó, para luego confirmar la continuidad del programa en las próximas semanas.

Finalmente, el jefe de equipo de Jujuy Básquet, Oscar Vaquera, reseñó, “esta es la quinta jornada y en esta ocasión hicimos un cuadrangular donde vinieron los Centros Deportivos N° 1, y los centros deportivos de Chijra, Reyes y Malvinas, y esta vez se intercalaron los cuartos, y seguimos con la intención de brindar a los chicos el acceso al mítico estadio del básquet jujeño tratando de brindarles y simulando las condiciones semejantes a las que tienen los jugadores profesionales”.

“Recibimos muchos apoyos y buenos comentarios de los padres quienes dicen que los chicos cuando saben que van a jugar aquí desde temprano se preparan y que les gusta el estadio y que se sienten cómodos”, enfatizó, para luego celebrar la predisposición de los profesores de los centros deportivos, de los funcionarios de la municipalidad y del intendente en particular para generar espacios donde se pueda compartir la experiencia del básquet.

Nota audiovisual: https://youtu.be/_yFI-1rmmRs