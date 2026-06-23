Invitan a niños y niñas a participar del Taller de Creación de Historietas en Alto Comedero

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad infantil a participar del Taller de Creación de Historietas, una propuesta gratuita que se desarrollará en el marco del programa Historias con Voz Propia y que estará a cargo de la destacada escritora jujeña María Isabella Albarracín López.

La actividad se realizará el próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 14.30 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, ubicada en la intersección de avenida Carlos Snopek y Pampa Blanca, en el barrio Alto Comedero. La participación es libre y gratuita.

El taller está destinado a niños y niñas interesados en la lectura, la escritura y la creación de historias, brindando un espacio de aprendizaje y expresión artística a través del universo de la historieta.

La propuesta contará con la participación de María Isabella Albarracín López, joven escritora que comenzó a escribir a los siete años y alcanzó reconocimiento nacional e internacional gracias a la publicación de la historieta “Doqui y sus amigos”. Su trayectoria la llevó a convertirse en la expositora más joven de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Actualmente, con 13 años, continúa desarrollando obras que abordan temáticas vinculadas a los derechos de la niñez, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la literatura jujeña. Sus producciones fueron reconocidas oficialmente mediante declaraciones de interés legislativo tanto a nivel provincial como municipal, destacando su compromiso con la promoción de la lectura, la creatividad y los derechos de los niños.