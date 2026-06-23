Jóvenes de la Fundación IDEAS visitaron la Legislatura

En el marco del proyecto educativo Paseo Histórico, un grupo de jóvenes de la Fundación IDEAS visitó la Legislatura de Jujuy con el objetivo de conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y dialogar con diputados provinciales sobre temas vinculados a la discapacidad, la inclusión y el ejercicio de sus derechos.

Durante la jornada, los visitantes recorrieron distintos espacios institucionales, entre ellos el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, como parte de una propuesta pedagógica orientada a fortalecer el aprendizaje y el conocimiento de las instituciones del Casco Histórico de la ciudad Capital.

Los jóvenes y sus referentes fueron recibidos por los diputados Luciano Angellini, Teresa Agostini, Federico Manente, Ramón Neyra y Martín Fellner, quienes compartieron una instancia de intercambio sobre las inquietudes y necesidades que atraviesan las personas con discapacidad.

Luego, el diputado Martín Fellner destacó la importancia de la visita y valoró el trabajo que realiza la Fundación IDEAS. Estuvimos participando con esta institución, junto a los chicos con discapacidad, conversando justamente sobre este tema de la discapacidad, expresó.

Asimismo, señaló que durante el encuentro surgieron diversos planteos vinculados al acceso a derechos. Hay muchos temas que restan por trabajar acá en la Legislatura. Ellos hablaban del transporte para personas con discapacidad, también de la inserción laboral. Nos dejaron pensando en muchas cosas que vamos a tener que avanzar en la Legislatura y velar para que se cumplan sus derechos, afirmó.

Fellner adelantó además la intención de continuar fortaleciendo el vínculo con la institución. Seguramente vamos a estar visitando la fundación para seguir hablando. La idea es trabajar en conjunto con la fundación y diputados de los diferentes bloques, sostuvo. Finalmente, felicitó a los docentes, familias y equipos de trabajo que acompañan diariamente a los jóvenes en sus procesos de inclusión y desarrollo.

Por su parte, la directora de la Fundación IDEAS, Marcela Herrera, explicó que la actividad formó parte de una propuesta educativa impulsada por los docentes de la institución. Hicimos la visita al Salón de la Bandera en el marco del Día de la Bandera; también trabajaron acá sobre lo que se realiza en la Legislatura y pudieron conocer en la práctica lo que ya habían visto en la institución, indicó.

Herrera remarcó que la iniciativa forma parte del proyecto Paseo Histórico, destinado a acercar a los estudiantes a diferentes espacios patrimoniales e institucionales de la provincia. En ese sentido, adelantó que el recorrido continuará con visitas al Cabildo y a otras instituciones, como parte de un proceso de aprendizaje integral.

Cabe señalar que la Fundación IDEAS es un centro de día que trabaja en la inclusión y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, promoviendo espacios de participación, formación y construcción de ciudadanía.