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La Oficina de Apremio atenderá los lunes en horario corrido

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a los contribuyentes que la Oficina de Apremio, dependiente de la Procuración Municipal,quee implementará una modalidad especial de atención al público los días lunes, con horario corrido de 7 a 17.30 horas.

La medida tiene como objetivo brindar mayores facilidades a los vecinos para realizar trámites vinculados a ejecuciones judiciales, pagos de multas e impuestos, ampliando la disponibilidad horaria durante el inicio de la semana.

Asimismo, se recuerda que de martes a viernes la atención continuará desarrollándose en su horario habitual, de 7 a 12.30 horas.

Desde el área se invita a los contribuyentes a acercarse para regularizar su situación y efectuar las consultas correspondientes. Las oficinas de Apremio funcionan en avenida El Éxodo 215, donde el personal brinda asesoramiento y atención sobre los distintos trámites relacionados con obligaciones tributarias y sanciones municipales.

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