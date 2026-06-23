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Más de 140 docentes participaron del Primer Encuentro Provincial de Escuelas Alfa en Red

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Más de 140 docentes participaron del Primer Encuentro Provincial de Escuelas Alfa en Red

La actividad estuvo orientada al fortalecimiento de la gestión institucional mediante herramientas de autoevaluación vinculadas a los procesos de alfabetización escolar.

El Complejo Ministerial recibió a más de 140 directores y directoras de escuelas primarias de Jujuy en el Primer Encuentro Provincial de Directores de Escuelas Alfa en Red. La actividad estuvo orientada al fortalecimiento de la gestión institucional mediante herramientas de autoevaluación vinculadas a los procesos de alfabetización escolar.

La apertura estuvo a cargo de la coordinadora del Plan Provincial de Alfabetización, Tatiana Ansonnaud, quien acompañó el desarrollo de las distintas instancias de trabajo y expresó “somos una línea directa de la Red Federal y trabajamos esta propuesta como una prioridad dentro de la política educativa, en articulación con las líneas de inclusión y formación para el carácter, tal como lo impulsa nuestra ministra”.

La jornada contó con la participación de la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, las directoras de Educación Inicial, Carolina Lui Saravia; de Educación Primaria, Viviana Villegas y de Educación Secundaria, Silvia Jerez, quienes acompañaron las actividades de apertura y cierre.

Desde el Ministerio de Educación destacaron la importancia de generar espacios de formación continua para los equipos de conducción, entendiendo que la mejora de los aprendizajes requiere instituciones capaces de analizar sus propias prácticas y construir estrategias de mejora sostenidas en el tiempo.

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