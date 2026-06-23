Preinscriben a emprendedores para una nueva edición del “Paseo de Invierno” en la Vieja Estación

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy abrió la etapa de preinscripción para participar de una nueva edición del “Paseo de Invierno”, que se desarrollará del 16 al 25 de julio en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” (ex estación de trenes). La propuesta contará con la participación de 70 stands de emprendedores y artesanos, además de una variada programación de espectáculos musicales y actividades culturales.

Al respecto, el subdirector de Cultura, Sergio Chacón, expresó, “estamos próximos a iniciar el ‘Paseo de Invierno’, que ya es una propuesta tradicional y consta de un patio de emprendedores y artesanos abierto al público, con la idea de recibir al turismo y brindar a los visitantes un punto más para recorrer dentro de la ciudad durante sus vacaciones”.

Asimismo, señaló que “la propuesta tradicional del Centro Cultural ‘Manuel Belgrano’ comenzará el jueves 16 de julio y se extenderá hasta el sábado 25”. En ese sentido, destacó que, “además de los puestos típicos de artesanías y emprendimientos, vamos a contar con espectáculos musicales, danzas y la participación del programa ‘Artes en mi Barrio’, que desarrolla políticas socioculturales con actividades destinadas a los niños”.

El funcionario explicó que actualmente se encuentra abierta la etapa de preinscripción, que se extenderá hasta el domingo 28 de junio. “Luego se dará paso a la etapa de fiscalización. Durante esta semana registraremos a todos los interesados en participar con sus stands y posteriormente se realizará la selección para definir los 70 puestos que formarán parte de la feria”, indicó.

Además, remarcó que durante el Paseo de Invierno “se podrán exhibir y comercializar distintos productos elaborados en Jujuy, como alimentos envasados —escabeches, dulces, entre otros—, tejidos, cerámicas, trabajos en cuero, madera y una amplia variedad de producciones locales”.

Finalmente, Chacón informó que las preinscripciones pueden realizarse a través del formulario o de manera presencial en el Club de Emprendedores, ubicado en el Parque San Martín, de lunes a viernes en horario administrativo. Una vez concluido el proceso de selección, se comunicará la nómina de los emprendedores que integrarán esta nueva edición del Paseo de Invierno.

Nota audiovisual: https://youtu.be/If04nO1ou_o