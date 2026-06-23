Restringirán parcialmente el tránsito en avenida Corrientes por obras de bacheo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir del miércoles 24 de junio, se iniciarán trabajos de bacheo sobre avenida Corrientes, en el barrio San Pedrito, motivo por el cual se implementarán restricciones parciales a la circulación vehicular durante el desarrollo de las obras.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, detallaron que los trabajos se ejecutarán en el tramo comprendido entre la rotonda de avenida Almirante Brown y calle B. Mejías Este. Las tareas tendrán una duración estimada de quince días, período durante el cual el tránsito se verá reducido a media calzada de manera progresiva, conforme avance la obra.

El municipio destacó que estas intervenciones forman parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y optimizar las condiciones de circulación para conductores y peatones.

Asimismo, se solicita a los vecinos y a quienes transiten por el sector circular con precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y prestar especial atención a la señalización preventiva instalada para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.