Agenda semanal. Cultura en siete días, agenda provincial del 25 de junio al 1 de julio

La agenda cultura en siete días reúne teatro, música, cine, danza y fiestas patronales en San Salvador, Tilcara, Humahuaca, Maimará, El Carmen y San Pedro.

La agenda cultura en siete días propone una semana con teatro, música, cine, danza y celebraciones patronales en distintos puntos de Jujuy, con actividades en la capital y el interior entre el 25 de junio y el 1 de julio.

La programación cultural de Jujuy abre el jueves con teatro, música y cine en San Salvador. La Escuela Tito Guerra presenta “Juan Moreira”, el Ciclo Macedonio Jazz suma entrada gratuita y el Teatro El Pasillo proyecta “Vilca, La Magia del Silencio”.

La agenda cultura en siete días reúne del 25 de junio al 1 de julio teatro, música, cine, danza y fiestas patronales en San Salvador, Tilcara, Humahuaca, Maimará, El Carmen y San Pedro.

Viernes 26 de junio

La jornada del viernes suma propuestas en San Salvador de Jujuy y en localidades del interior. El Centro Cultural Héctor Tizón, en Hipólito Yrigoyen 1302, recibe el concierto de Gustavo Ariel Funes y Juan Marcelo Funes con clarinete y saxofón a las 18:30 horas. El Teatro Mitre presenta «Esencial», espectáculo de danza del Estudio Kumar, a las 21:00 horas, y el Teatro El Pasillo alberga la 5ª Temporada de Patatón, stand up, a las 22:30 horas. En Tilcara, el CAPEC (Centro de Arte y Producción, Belgrano s/n) recibe un show exclusivo de Nicolás Pauls a las 20:00 horas. San Pedro de Jujuy ofrece dos propuestas musicales: el grupo Río Grande Ensamble en la Parroquia San Pedro de Río Negro dentro del ciclo Capillas Musicales, y «Wara Calpanchay» en Arde Roma, Av. Fascio 1076, ambos a las 21:00 horas.

Sábado 27 de junio

El sábado combina celebración religiosa, letras, música y el seguimiento de la Selección Argentina. San Pedro de Jujuy da inicio a la Fiesta Patronal en Honor a San Pedro Apóstol con el Paseo de la Imagen por las calles de la ciudad de 9:30 a 13:00 horas. En San Salvador de Jujuy, el Museo y Centro Cultural Casa Macedonio Graz propone el Café Inspiración, una charla-taller sobre el microrrelato jujeño en la escuela a cargo de la Lic. Gloria Quispe, a las 18:00 horas. A las 21:00 horas, la Peña El Encuentro, en San Martín 647, celebra el 1er Aniversario de Noche de Desahogo con Kadbury, DJ Matías Vargas y Naza Morel. La Ciudad Cultural de Plaza Vilca y el Multiespacio Jorge Cafrune de Alto Comedero transmiten en vivo el partido de la Selección Argentina a las 21:00 horas.

Domingo 28 de junio

El domingo extiende la programación a Humahuaca, El Carmen, San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy. En Humahuaca, el Complejo Nuestra Señora de la Candelaria alberga la «Velada a la gorra — Unidos por la Solidaridad», un encuentro de arte y música juvenil con fines solidarios de 16:00 a 20:00 horas. El Carmen lleva a cabo la Elección de la Paisana, Mini Paisana y Madre Gaucha con grupos musicales en el ex Mercado Municipal, calle San Martín entre Belgrano y Coronel Arenas, de 16:00 a 19:00 horas. En la capital provincial, la Glorieta de la Plaza Belgrano recibe el ciclo cultural al aire libre a las 18:00 horas, y el Teatro Mitre presenta «Amores de Ópera», concierto lírico con solistas del Teatro Colón y la Orquesta de la Universidad Católica de Salta organizado por Mozarteum Jujuy, a las 19:00 horas. El Teatro El Pasillo ofrece en dos funciones (19:00 y 20:30 horas) un tributo a Depeche Mode — Violator y Gustavo Cerati — Bocanada. San Pedro de Jujuy extiende la Fiesta Patronal con stands de artesanos, danza y artes visuales en la Esquina Cultural (R. Leach y Sarmiento) de 15:30 a 18:30 horas, concierto del Atelier de Canto y Música frente al atrio de la Iglesia San Pedro de Río Negro y Cantata a San Pedro con Wara Calpanchay, Jasy Memby y Ternura a las 22:00 horas.

Lunes 29 de junio

San Pedro de Jujuy y Maimará celebran la festividad de San Pedro Apóstol. En San Pedro, el casco céntrico recibe desde las 9:00 horas los stands de artesanos y emprendedores, y a las 9:30 se realiza el Desfile de Promo 2026 en el atrio de la Iglesia San Pedro de Río Negro. La tarde trae la Procesión por el casco céntrico a las 18:00 horas y la Misa con el Obispo Monseñor Daniel Fernández a las 19:00 horas. En Maimará, el Barrio San Pedrito celebra desde las 7:00 horas con misa, procesión, almuerzo comunitario y juegos en honor a San Pedro.

Martes 30 de junio

San Salvador de Jujuy propone un Taller de Expansión de la Conciencia basado en «Un Curso de Milagros», a cargo del terapeuta transpersonal Guillermo Astuno. La actividad arancelada se desarrolla en el Salón Belgrano del Cabildo de Jujuy de 16:00 a 19:00 horas.

Miércoles 1 de julio

La semana cierra en San Salvador de Jujuy con tres propuestas. El Cabildo de Jujuy, Salón Belgrano, recibe a las 17:00 horas el Conversatorio por el Día del Historiador, con reflexiones sobre los desafíos de investigar, enseñar y divulgar la historia desde Jujuy, con entrada libre y gratuita. La Casa Baca — Centro Cultural Mirentxu, Dr. Illia 64, ofrece clases de canto gratuitas para jóvenes y adultos con Silvia Montiel de 16:00 a 18:00 horas. A las 19:00 horas, el Teatro Mitre presenta «¡Maple, Zayu y Clutch! Alrededor del mundo».

Una semana que recorre la provincia con una programación que va de las fiestas patronales de San Pedro a los grandes escenarios de la capital, con el arte, la música y la tradición como hilo conductor de la identidad cultural jujeña.