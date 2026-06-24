Agenda semanal . Los centros culturales de Jujuy presentan su programación del 25 de junio al 1 de julio

Los centros culturales de Jujuy ofrecen esta semana muestras de arte, talleres de formación y actividades musicales para toda la comunidad.

Cinco centros culturales de Jujuy despliegan esta semana una agenda variada que incluye muestras de arte contemporáneo, talleres de quechua, textiles, canto y lectura, además de un ciclo de jazz y un programa de intercambio internacional. La mayoría de las actividades son de entrada libre y gratuita.

El Centro Cultural Culturarte, en San Martín esquina Sarmiento, mantiene dos muestras de artes visuales abiertas hasta el 30 de junio. La sala principal exhibe «Yunga», obra de Miguel Ángel Castro, con entrada libre y gratuita y visitas guiadas para grupos y escuelas de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas (solicitudes a [email protected]). La sala entrepiso alberga «Bitácora de Viaje» de Daniel Ducant, en el mismo horario y con igual modalidad gratuita. El sábado 27 de junio a las 15:00 horas, Castro dicta la segunda edición de su Clínica en Instalaciones de Arte Contemporáneo, actividad gratuita con cupos limitados (contacto: 388-641-0777).

La Casa Museo Macedonio Graz, en Lamadrid esquina Güemes, ofrece de lunes a viernes visitas guiadas gratuitas bajo el título «Conociendo a Macedonio Graz» en dos turnos: de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas (solicitudes a [email protected]).

Hasta el 30 de junio permanece abierta la muestra «Evocaciones y Resonancias — entre imagen y sugerencia» de Antonella Pérez Camacho, también libre y gratuita. El jueves 25 de junio a las 20:30 horas el espacio recibe el Ciclo Macedonio Jazz con Ami Sixx y el Quinteto Luis Escalera, con entrada libre. El sábado 27 a las 18:00 horas se realiza el Café Inspiración, una charla-taller sobre «El microrrelato jujeño en la escuela: algunos recorridos posibles», coordinada por la Lic. Gloria Quispe. El martes 30 de junio a las 17:00 horas, el Rotary Club Jujuy desarrolla en el espacio su Programa de Intercambio Cultural.

Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.), en Alvear 534, exhibe la muestra colectiva del Laboratorio Textil «De retazos y relatos», disponible de 8:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita, desde el 10 de junio hasta el 6 de julio. El viernes 26 de junio a las 18:00 horas, Gisela Tabacman dicta el taller «Laboratorio Textil: Poéticas del descarte», actividad libre y gratuita.

La Casa de las Letras, en Belgrano 1327, despliega esta semana cuatro propuestas de formación. El jueves 25 de junio ofrece el Taller de Quechua coordinado por Kusi Killa, de 16:00 a 18:00 horas (actividad arancelada), seguido por el Taller de Lectura coordinado por Matilde Almada, de 18:00 a 20:00 horas, en forma gratuita. El viernes 26 de junio, Elina Alabar conduce el Taller de Canto e Instrumentos de 16:00 a 18:00 horas, con entrada libre. El martes 30 de junio a las 18:00 horas, Elsa Tapia dicta el Taller de «Canto con Cajas», actividad arancelada.

Casa Silvetti, en Canónigo Gorriti 295, continúa con la Muestra Homenaje a Héctor Alemán «Un punto de partida a la naturaleza muerta», visible hasta el 3 de julio de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita para todo público.

Los centros y espacios culturales de la capital mantienen una programación activa que fortalece la formación artística y el disfrute cultural de toda la comunidad jujeña.