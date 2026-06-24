Aniversario. Sadir presente en la gala por los 125 años del Teatro Mitre

El gobernador acompañó la gala conmemorativa por el 125° aniversario del Teatro Mitre, una velada que reunió a autoridades, artistas y referentes de la cultura para celebrar la historia y el valor patrimonial del primer coliseo del NOA.

El gobernador Carlos Sadir asistió a la gala conmemorativa por los 125 años del Teatro Mitre, el primer coliseo del NOA y uno de los principales símbolos del patrimonio cultural de la provincia.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, se refirió al aniversario del Teatro Mitre, señalando que el coliseo jujeño “es un orgullo, uno de los teatros más lindos del interior del país, que ha sido resguardado, cuidado y recuperado en los últimos años. Esta puesta en valor es la síntesis de un esfuerzo colectivo”.

El funcionario se mostró satisfecho por el rol que el Teatro viene desempeñando como caja de resonancia de la cultura jujeña, a pocos días de la inauguración del Centro Cultural Lola Mora.

“Seguimos recuperando espacios culturales y posicionando a Jujuy como centro distribuidor de la cultura del norte argentino”, recalcó Posadas.

El titular de la cartera de Cultura y Turismo valoró además el trabajo conjunto con el municipio. “Venimos recuperando espacios culturales, pero además poniendo a Jujuy en lo más alto desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “Jujuy es una potencia cultural y, en la medida que siga recordando sus raíces, va a seguir siendo grande”.

El ministro puso de relieve que “cada vez que viene alguien de afuera queda maravillado por la belleza de este hermoso teatro y, obviamente, todos los jujeños se sienten orgullosos de verlo y de haberlo recuperado después de más de un siglo”.

Recordó que el teatro fue, en algún momento, un espacio destinado al box y a distintos eventos muy alejados de la actividad cultural, pero que afortunadamente se recuperó y, en los últimos años, fue puesto en valor. “Fue una inversión muy grande que lo ha dejado realmente hermoso. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir disfrutándolo y que las generaciones que vienen por detrás también lo sigan cuidando”, resaltó finalmente.

Asistieron también al evento el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el fiscal de Estado, Diego Cussel; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la administradora del Teatro Mitre, Inés González; el secretario de Cultura y Turismo del municipio capitalino, Luciano Córdoba; el juez de la Corte Suprema, Lisandro Aguiar; y el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón.

La velada incluyó presentaciones teatrales, danzas clásicas y música lírica. Además, se impusieron los nombres de Fulvia Chagra y Rubén «Chuña» Iriarte a dos palcos del teatro y se realizó un reconocimiento al personal técnico y a quienes se desempeñan tras bambalinas.