Articulación. Educación y Energía fortalecen la formación integral en Contexto de Encierro en Chalicán

Estas acciones son el resultado del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Energía, y constituyen una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, junto a la directora Agustina Otaola de la Secretaría de Energía de la Provincia, tomaron la Promesa de Lealtad a la Bandera a estudiantes que cursan sus estudios primarios en el Establecimiento Penitenciario N° 8 de Chalicán, y entregaron premios del programa provincial “Renovando Energía”.

La ministra Teseira, destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación en todos los ámbitos y anunció avances significativos para ampliar las oportunidades de formación dentro de las unidades penitenciarias.

“Hoy pudimos concretar un avance entre los niveles educativos, queremos seguir avanzando y pensar también en propuestas de nivel superior. La educación debe llegar a todos los lugares donde hayan personas que quieran aprender”, expresó.

A su turno, Agustina Otaola, expresó “junto al secretario de Energía, Mario Pizarro, estamos felices de compartir trayectos que suman a la educación ambiental, por eso hoy este reconocimiento a sus saberes”.

Por su parte, el director de Tratamiento Técnico Penitenciario, Luis Cristian Caballero Gutiérrez, valoró y agradeció la presencia de la ministra y el trabajo conjunto que se desarrolla entre esta modalidad y los centros de formación laboral, subrayando que la institución mantiene sus puertas abiertas a todas las iniciativas que contribuyan a la capacitación y al desarrollo personal de las personas privadas de libertad.

Acompañaron la asesora pedagógica ministerial Marcela Gámez; el coordinador general de Regiones Educativas, Iván Anastasia; la responsable de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, Carla Torcoletti; personal docente y del Servicio Penitenciario.