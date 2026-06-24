Con el Rotary International, Sadir destacó las oportunidades de intercambio para jóvenes de la Puna

Durante el encuentro, se destacó el trabajo conjunto que permite brindar oportunidades de intercambio cultural, promoviendo la formación, la integración y el desarrollo personal.

El gobernador Carlos Sadir recibió a representantes de Rotary International, de la Fundación CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y a jóvenes participantes de programas de intercambio cultural que impulsan ambas instituciones.

Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan oportunidades de formación y crecimiento a jóvenes de toda la provincia. “Compartimos un momento muy lindo con los chicos y chicas de distintos países que están viviendo y disfrutando de nuestra provincia”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “escuchar todo lo lindo que tienen para decir de Jujuy y de su gente, como jujeño me llena de orgullo”, y felicitó especialmente a José Roberto León Barrios, de la comunidad de Puesto Sey, quien en los próximos días viajará a Brasil para participar del programa de intercambio. “Me alegra que estas oportunidades de viajar y conocer el mundo lleguen también a los chicos del interior y las vamos a seguir apoyando”, afirmó.

En la oportunidad, Juan Miguel Picolotti, director ejecutivo de la Fundación CEDHA, destacó el acuerdo de cooperación establecido con Rotary International para fortalecer las oportunidades destinadas a jóvenes de comunidades de la Puna jujeña.

Explicó que la iniciativa se desarrolla en localidades como Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar y otras comunidades anfitrionas de la actividad minera del litio, permitiendo que adolescentes accedan a experiencias de intercambio internacional. En ese sentido, señaló que un joven de Puesto Sey viajará este fin de semana a San Pablo, Brasil, para participar del programa.

Picolotti remarcó que estas experiencias generan un impacto positivo tanto en quienes viajan como en sus comunidades de origen. “No solamente es importante lo que aprende el joven durante el intercambio, sino también todo lo que luego comparte al regresar. Es una experiencia de aprendizaje, de cultura y también un mensaje de paz”, expresó.

Asimismo, recordó que es el tercer año consecutivo que la Fundación CEDHA acompaña este programa en la Puna argentina, mientras que Rotary International desarrolla este tipo de intercambios desde hace más de dos décadas. Destacó además que, gracias al trabajo conjunto, por primera vez jóvenes de comunidades alejadas del interior profundo de la provincia pueden acceder a estas oportunidades, tradicionalmente concentradas en grandes centros urbanos.

Por su parte, Leticia Sugrañes, jefa distrital 4851 de Rotary International, agradeció el recibimiento brindado por el mandatario provincial y resaltó la importancia de continuar fortaleciendo los programas de intercambio juvenil.

“Tenemos la alegría de compartir esta experiencia con los jóvenes que han participado del programa durante este año y también de dialogar sobre proyectos muy importantes para Jujuy, como el Banco de Leche Humana del Hospital Materno Infantil”, indicó.

Sugrañes informó además que actualmente participan jóvenes de distintas provincias y que ya comenzaron a llegar los nuevos integrantes de los programas de intercambio de corta duración, quienes permanecerán en la provincia durante los próximos meses.

Durante el encuentro también estuvo presente José Roberto León Barrios, joven de la comunidad de Puesto Sey, departamento Susques, quien viajará próximamente a Brasil para formar parte del programa de intercambio.

El estudiante expresó su entusiasmo por la oportunidad y agradeció el acompañamiento recibido por su familia y las instituciones organizadoras. Asimismo, alentó a otros jóvenes a animarse a participar de este tipo de experiencias que permiten conocer nuevas culturas, adquirir conocimientos y ampliar horizontes personales y educativos.

La reunión reafirmó el compromiso conjunto entre el Gobierno de Jujuy, Rotary International y la Fundación CEDHA para promover la inclusión, la formación y el desarrollo de jóvenes de comunidades del interior provincial a través de programas de intercambio cultural y educativo.