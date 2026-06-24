DNI . El Registro Civil intensifica los operativos de documentación ante el vencimiento del DNI libreta celeste

Desde el organismo estatal se hace un llamado especial a la población, sobre todo a los adultos mayores que aún porten este formato, para que realicen la renovación obligatoria. Con el fin de agilizar el trámite, el Registro Civil dispuso que cualquier ciudadano que presente una libreta celeste será atendido sin turno previo en cualquier centro de documentación.

El director provincial del Registro Civil, Octavio Rivas, anunció la intensificación de los operativos de documentación en todo el territorio provincial durante los meses de junio y julio. La medida responde a una urgencia administrativa nacional: a fines de 2026 caducará la vigencia de los documentos de libreta celeste (aquellos que se emitieron acompañados de una tarjeta), por lo que saldrán definitivamente de circulación.

Además de la atención en las oficinas fijas, se desplegará el camión móvil del Registro Civil en distintos puntos estratégicos para realizar renovaciones de libreta celeste, actualizaciones de menores (5 y 14 años) y reposiciones por extravío:

Para absorber la demanda y brindar una mejor atención, el Registro Civil amplió sus horarios en el turno vespertino en las localidades clave de la provincia. En San Salvador de Jujuy, tanto la Casa Central como el CDR de la Nueva Terminal atienden por la tarde en el horario de 14:30 a 19:30 horas. Por su parte, en el interior de la provincia se dispuso la apertura vespertina en la delegación local de San Pedro; en la delegación de Calilegua para cubrir el departamento Ledesma; y en las oficinas de Monterrico y El Carmen para los ciudadanos del departamento El Carmen.

«Hemos cambiado la lógica de trabajo de la administración pública para brindar mayor horario y mejor atención», subrayó Rivas, reiterando que quienes tengan el documento que pierde vigencia solo deben exhibirlo en la entrada de los centros para ser recepcionados de forma directa.