Educación. Más de 400 docentes participaron de la última conferencia del ciclo provincial de capacitación

La actividad fue organizada por la Dirección de Educación Comunitaria de la Secretaría de Políticas Socioeducativas.

Más de 400 docentes y agentes territoriales de Jujuy participaron este miércoles de la cuarta jornada de capacitación sobre “Pedagogía del Territorio”, desarrollada en el Complejo Ministerial de Educación. Participaron más de 200 docentes de manera presencial y otros 200 en modalidad virtual.

La actividad fue organizada por la Dirección de Educación Comunitaria de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, en el marco de las acciones de fortalecimiento de la educación comunitaria que impulsa el Ministerio de Educación.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay; la directora de Educación Comunitaria Ángeles Carrazana; equipos técnicos y representantes de distintas áreas ministeriales.

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Alicia Inés Villa y formó parte de un ciclo de formación integrado por cuatro encuentros virtuales realizados entre mayo y junio.

La propuesta abordó la pedagogía del territorio como una perspectiva que articula saberes académicos, experiencias comunitarias, trabajo en red y participación activa para fortalecer los procesos educativos en cada contexto social.

Al referirse a los contenidos trabajados, Chiliguay explicó que uno de los ejes centrales fue la revinculación educativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

El trayecto formativo continuará con una quinta instancia presencial que se realizará próximamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, donde los participantes compartirán narrativas y producciones elaboradas a lo largo de la formación.