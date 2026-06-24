El IUPS celebrará su 24° aniversario con una maratón abierta a la comunidad

La propuesta deportiva se realizará el sábado 4 de julio, desde las 9 horas, y contará con modalidades participativa y competitiva, abierta a toda la comunidad.

En el marco de las actividades por el 24° aniversario del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), se realizará una nueva edición de la Maratón IUPS, una propuesta que busca promover la actividad física, los hábitos saludables y el encuentro con la comunidad.

La jornada tendrá lugar el sábado 4 de julio, a partir de las 9 horas, en las instalaciones de la institución, y estará abierta al público en general.

La competencia contará con dos modalidades: una prueba participativa de 4 kilómetros, destinada a quienes deseen sumarse a la experiencia recreativa, y una carrera competitiva de 10 kilómetros, para la cual será necesario realizar una inscripción previa.

Las personas interesadas en participar de la categoría competitiva podrán inscribirse escaneando el código QR dispuesto en la convocatoria o completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/o9aqX6ZbNv1M74ULA.

Desde el IUPS invitan a toda la comunidad a formar parte de esta celebración, compartiendo una jornada deportiva que reafirma el compromiso de la institución con la promoción de la salud, el deporte y la integración social.