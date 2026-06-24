El Multiespacio de Alto Comedero será escenario del festival “Festejando con Papá”

Con una propuesta pensada para compartir en familia y homenajear a los padres, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar del festival “Festejando con Papá”, que se realizará en el Multiespacio de Alto Comedero, desde las 18 hasta las 22 horas, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con una amplia variedad de actividades para todas las edades, entre ellas stands deportivos, stands gastronómicos, juegos recreativos, espacios de experiencias y propuestas interactivas. Además, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo a cargo de la Orquesta Municipal y el grupo Sonido de Amor.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la iniciativa y señaló, “el domingo pasado hemos festejado el Día del Padre a nivel familiar, y desde el municipio hemos pensado en la posibilidad de hacer un festejo público, que se va a desarrollar en el Multiespacio de Alto Comedero, que se denomina Festejando con Papá, desde las 18hs”.

Asimismo, explicó que el objetivo es generar un espacio de encuentro y celebración para toda la comunidad, “la intención es que vaya la familia, le festejen su día a los papás, donde va a haber distintos juegos recreativos, también vamos a tener música, estará presente la orquesta de la municipalidad, que hace un popurrí de música de todo tipo. Va a estar también Sonido de Amor, es una banda de cumbia, así que la idea es pasar un lindo momento grato con sorteos y con actividades desde las 18 hasta aproximadamente las 22 horas”, expresó.

Finalmente, Muro extendió la invitación a vecinos de toda la ciudad, “estamos invitando a todos los papás de Alto Comedero, pero también al que se quiera sumar de otros barrios de la ciudad. Están viniendo días fríos, hemos realizado allí el Fan Fest del partido de Argentina, con más de 300 chicos, es un lugar que, justamente por ser multiespacio, nos permite desarrollar muchas actividades sociales, culturales y deportivas, y, en particular, en este caso, lo hemos tratado de hacer en un horario donde no hace tanto frío, y está cubierto de las posibles lluvias o de la incidencia del tiempo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Bv_6RHlbZMA