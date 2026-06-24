«Embajadoras de mis Derechos»: un programa que escucha a las adolescencias y promueve el respeto en las aulas jujeñas

El objetivo de la iniciativa es brindar herramientas claves para la prevención de violencias en entornos digitales y escolares.

Con el objetivo de fortalecer el respeto entre los estudiantes y brindar herramientas claves para la prevención de violencias en entornos digitales y escolares, el Ministerio de Desarrollo Humano sigue llevando adelante el programa provincial «Embajadoras de mis Derechos» en instituciones educativas públicas y privadas de toda la provincia.

La iniciativa busca acercarse a las y los adolescentes en sus propios espacios y generar instancias de diálogo sobre temáticas que los atraviesan en la vida cotidiana.

En esta oportunidad, el equipo recorrió nuevos establecimientos de la Capital: el Bachillerato N° 21 «Profesor Luis Sánchez»; el Colegio Antonio María Gianelli; el Colegio Secundario N° 59 «Olga Márquez de Aredez»; el Instituto Privado Secundario Latinoamericano (IPSeL); la Escuela Municipal N° 1 «Marina Vilte»; el Colegio «Nuevo Horizonte»; Colegio Secundario Nº 1 y la E.E.T. N° 1 «Escolástico Zegada».

De los encuentros participaron el secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre; la directora de Juventud, Jael Escalante; y la abogada del equipo técnico, Yesica Quispe, quienes buscaron construir espacios de diálogo sobre el bullying, grooming, ciberbullying y las violencias.

En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre señaló: «Desde el Ministerio de Desarrollo Humano entendemos que el Estado tiene que estar presente en las aulas, escuchando lo que las y los adolescentes tienen para decir. Estos encuentros nos permiten generar lazos de confianza, brindar información y, sobre todo, garantizar que ningún estudiante se sienta solo frente a situaciones de violencia, ya sea en la escuela o en las redes sociales».

A través de los talleres de promoción y prevención que lleva adelante el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano, las y los estudiantes son protagonistas, toman la palabra y visibilizan lo que sucede en las plataformas digitales.

Una de las estudiantes participantes destacó el valor de estas instancias: «Sirvió mucho para concientizar sobre el maltrato en redes sociales de los jóvenes, pero también sobre los comentarios de las personas adultas». Además, dejó un mensaje a sus pares de cara a la Fiesta Nacional de los Estudiantes: «Vivan la fiesta y no se dejen influenciar por las críticas».

«Embajadoras de mis Derechos» convoca a candidatas y embajadoras de los distintos colegios, representantes estudiantiles de los últimos años, para que diseñen y presenten proyectos sociales de prevención y sensibilización enfocados en bullying, violencia en redes sociales, grooming y ciberbullying. El objetivo es que se conviertan en transmisoras de información para sus pares sobre los derechos de las adolescencias.

Los colegios que deseen sumarse pueden contactarse al correo [email protected] para acceder al programa y al reglamento del concurso. El plazo de inscripción vence el 15 de agosto.