INPROJUY. Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos

La jornada contará con la participación especial de Matías Dalla Fontana, psicólogo, exintegrante de los Pumas, cofundador de Proyecto Deporte Solidario y exsubsecretario de Prevención e Investigación de la Sedronar.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, concientización y promoción de hábitos saludables, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevará adelante el Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos, una jornada abierta a toda la comunidad que se realizará el próximo jueves 25 de junio, a las 18 horas, en el Auditorio del Ministerio de Salud de la Provincia.

La iniciativa busca generar un espacio de reflexión, capacitación e intercambio destinado a estudiantes, docentes, profesionales de la salud, dirigentes deportivos, funcionarios públicos, referentes sociales, familias y público en general, abordando temáticas de creciente relevancia social vinculadas a la prevención de conductas de riesgo y la promoción del bienestar integral.

La jornada contará con la participación especial del Lic. Matías Dalla Fontana, psicólogo, ex integrante de Los Pumas, cofundador de Proyecto Deporte Solidario y ex Subsecretario de Prevención e Investigación de la SEDRONAR, reconocido por su trayectoria en el trabajo comunitario, la prevención de consumos problemáticos y la promoción del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo personal.

A lo largo del encuentro se abordarán temas vinculados al juego responsable y las apuestas online, la detección temprana de consumos problemáticos, la construcción de factores protectores en adolescentes y jóvenes, el rol de la familia, la escuela y los clubes deportivos, así como estrategias para fortalecer la salud mental y el bienestar de las personas.

Desde el INPROJUY destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y diálogo en un contexto donde fenómenos como las apuestas online, el uso excesivo de pantallas y otras conductas de riesgo representan nuevos desafíos para las familias, las instituciones educativas y la comunidad en general.

La propuesta se enmarca en las políticas de juego responsable que impulsa el Instituto, orientadas no sólo a la prevención de los problemas vinculados al juego, sino también a la promoción de entornos saludables, la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento de los factores de protección comunitarios.

La participación es libre y gratuita, invitándose a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de aprendizaje, reflexión y compromiso colectivo en favor de la salud, el bienestar y el cuidado de las personas.