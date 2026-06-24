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INPROJUY. Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos

Jujuy
El Inprojuy refuerza acciones de concientización por el Mes del Juego Responsable

La jornada contará con la participación especial de Matías Dalla Fontana, psicólogo, exintegrante de los Pumas, cofundador de Proyecto Deporte Solidario y exsubsecretario de Prevención e Investigación de la Sedronar.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, concientización y promoción de hábitos saludables, el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevará adelante el Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos, una jornada abierta a toda la comunidad que se realizará el próximo jueves 25 de junio, a las 18 horas, en el Auditorio del Ministerio de Salud de la Provincia.

La iniciativa busca generar un espacio de reflexión, capacitación e intercambio destinado a estudiantes, docentes, profesionales de la salud, dirigentes deportivos, funcionarios públicos, referentes sociales, familias y público en general, abordando temáticas de creciente relevancia social vinculadas a la prevención de conductas de riesgo y la promoción del bienestar integral.

La jornada contará con la participación especial del Lic. Matías Dalla Fontana, psicólogo, ex integrante de Los Pumas, cofundador de Proyecto Deporte Solidario y ex Subsecretario de Prevención e Investigación de la SEDRONAR, reconocido por su trayectoria en el trabajo comunitario, la prevención de consumos problemáticos y la promoción del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo personal.

A lo largo del encuentro se abordarán temas vinculados al juego responsable y las apuestas online, la detección temprana de consumos problemáticos, la construcción de factores protectores en adolescentes y jóvenes, el rol de la familia, la escuela y los clubes deportivos, así como estrategias para fortalecer la salud mental y el bienestar de las personas.

Desde el INPROJUY destacaron la importancia de generar estos espacios de formación y diálogo en un contexto donde fenómenos como las apuestas online, el uso excesivo de pantallas y otras conductas de riesgo representan nuevos desafíos para las familias, las instituciones educativas y la comunidad en general.

La propuesta se enmarca en las políticas de juego responsable que impulsa el Instituto, orientadas no sólo a la prevención de los problemas vinculados al juego, sino también a la promoción de entornos saludables, la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento de los factores de protección comunitarios.

La participación es libre y gratuita, invitándose a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de aprendizaje, reflexión y compromiso colectivo en favor de la salud, el bienestar y el cuidado de las personas.

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