Llega la 2° edición del Minecraft Cerdo Royale con competencias online y participación gratuita

La propuesta busca generar espacios de participación juvenil, inclusión digital y construcción de comunidad, acercando además el trabajo que realizan los productores porcinos jujeños y la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero.

En el marco del Mes de la Carne de Cerdo, el Gobierno de Jujuy a través de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, junto a Desafío Jujuy y productores porcinos jujeños, invitan a participar de la segunda edición de Minecraft Cerdo Royale Jujuy Craft, un torneo provincial gratuito que combina videojuegos, creatividad, estrategia y diversión.

La competencia se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026, de forma completamente online, permitiendo que jóvenes de toda la provincia puedan participar desde sus hogares. Además, cada instancia será transmitida mediante streaming en vivo para que familiares, amigos y la comunidad gamer puedan seguir la acción.

La propuesta busca generar espacios de participación juvenil, inclusión digital y construcción de comunidad a través de Minecraft, uno de los videojuegos más populares del mundo, acercando además a los jóvenes al trabajo que realizan los productores porcinos jujeños y la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero.

Los participantes competirán en diferentes modalidades dentro de Minecraft Bedrock Edition, acumulando puntos durante las distintas pruebas:

• Chancho a Upa – Skywar

Los jugadores deberán transportar la mayor cantidad de cerdos hacia sus respectivas islas utilizando zanahorias dentro de un tiempo límite.

Los cerdos reaparecerán en la zona central del mapa y los participantes deberán utilizar estrategia y rapidez para obtener la mayor puntuación.

(No se permitirá craftear ni utilizar elementos fuera de los proporcionados por la organización.)

• Rey del Jamón

Los jugadores deberán conseguir la mayor cantidad de carne de cerdo dentro de un tiempo limitado y almacenarla en sus respectivos cofres.

Ganará quien logre acumular mayor cantidad de stacks de carne de cerdo.

• Cerdo Rush

Los jugadores deberán criar la mayor cantidad de cerdos posibles dentro de sus parcelas durante el tiempo establecido.

La modalidad premiará la organización, rapidez y estrategia de producción.

• Paraíso del Cerdo

Una modalidad creativa donde los jugadores podrán diseñar y construir espacios temáticos dentro del universo Minecraft.

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el viernes 26 de junio.

Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvhcaN946jdon-fbLXg4KEF4sacb2p7kCc5s6pnOEixt9iew/viewform?usp=header

Seguí la competencia en vivo por el streaming oficial: https://youtube.com/@desafiojujuy

Consultas vía WhatsApp al 388 579-3203

La invitación está abierta para todos los jóvenes jujeños que quieran demostrar sus habilidades, competir, divertirse y formar parte de una experiencia única donde los videojuegos se convierten en una herramienta de encuentro, creatividad y participación.