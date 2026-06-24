Politicas culturales . El CoProCul definió lineamientos de trabajo para la política cultural provincial

El CoProCul realizó un nuevo encuentro en San Salvador de Jujuy con referentes de la cultura y autoridades provinciales para fortalecer el trabajo territorial.

El CoProCul concretó una nueva reunión provincial en San Salvador de Jujuy con referentes de la cultura y autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo, en una jornada orientada a fortalecer la articulación territorial y la planificación de políticas culturales.

Encuentro del CoProCul en el Centro Cultural Héctor Tizón, con participación de autoridades y referentes de la cultura de distintas regiones de Jujuy.

El Consejo Provincial de Cultura (CoProCul) llevó adelante este miércoles un nuevo encuentro en el Centro Cultural Héctor Tizón, en San Salvador de Jujuy, con la participación de referentes culturales de distintas localidades de la provincia y autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo y de la Secretaría de Cultura.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, acompañado por el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora provincial de Cultura, Gisela Arias; y el director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin.

El encuentro se desarrolló como un espacio de articulación, diálogo y planificación entre el Gobierno provincial y los distintos actores del sector cultural, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en el territorio, consolidar una agenda común y avanzar en políticas públicas que respondan a las realidades y necesidades de cada región de Jujuy.

En ese marco, el CoProCul volvió a posicionarse como una herramienta de construcción colectiva y participación, orientada a promover el intercambio entre la gestión cultural provincial y referentes de toda la provincia, generando instancias para compartir diagnósticos, proyectar líneas de acción y afianzar estrategias de trabajo articulado.

La reunión permitió además reafirmar la importancia de sostener estos espacios de encuentro federal dentro del territorio provincial, en una dinámica de trabajo que busca integrar miradas, experiencias y propuestas diversas, fortaleciendo el desarrollo cultural desde una perspectiva participativa y con anclaje territorial.

A través de este tipo de instancias, la provincia continúa profundizando el vínculo con las comunidades culturales de Jujuy, apostando a una gestión cercana, articulada y comprometida con el crecimiento de la actividad cultural en cada una de sus regiones