Producción. El Gobierno de Jujuy acompaña el impulso a la innovación y el crecimiento de Pymes

Treinta organizaciones de Jujuy fueron seleccionadas para participar del programa Mentes Lab, una iniciativa que fortalece el ecosistema emprendedor mediante capacitaciones en innovación, inteligencia artificial y financiamiento.

El Gobierno de Jujuy acompañó el lanzamiento de Mentes Lab, una propuesta que reúne al Estado, el sector privado, la universidad y organizaciones sociales para potenciar emprendimientos, Pymes y proyectos de innovación socioproductiva de la provincia.

En esta edición fueron seleccionadas 30 organizaciones, de las cuales el 84% corresponde a Pymes, startups y emprendimientos, mientras que el 16% restante está integrado por organizaciones de la sociedad civil y un organismo público, el INTI.

Durante tres jornadas intensivas de trabajo, que se extenderán hasta el 26 de junio, los participantes accederán a capacitaciones sobre inteligencia artificial aplicada a procesos productivos, financiamiento internacional, formulación de proyectos y estrategias para fortalecer su competitividad e integrarse a nuevas cadenas de valor.

El secretario de Industria y Comercio, Diego Suárez, destacó que la iniciativa forma parte de una estrategia provincial para fortalecer el desarrollo del sector productivo mediante la articulación con instituciones y organizaciones especializadas.

«Estamos muy contentos con este ecosistema público-privado que se conformó para el desarrollo del programa. Buscamos acompañar tanto a emprendimientos que están dando sus primeros pasos como a Pymes que ya se encuentran en una etapa de mayor madurez, brindándoles herramientas que les permitan crecer y escalar», expresó.

Asimismo, señaló que el Gobierno provincial trabaja en todas las etapas del crecimiento empresarial, promoviendo instancias de capacitación, acceso al financiamiento y oportunidades concretas de vinculación con cadenas de valor estratégicas, como la minería.

Por su parte, el gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Axion Energy, Roberto Dabusti, remarcó la importancia de desarrollar este tipo de iniciativas de manera conjunta con el Gobierno, la universidad y organizaciones sociales.

Explicó que la propuesta aborda temáticas vinculadas con inteligencia artificial, financiamiento internacional y desarrollo de proyectos, brindando herramientas que hoy demanda el sector productivo para mejorar su competitividad.

También destacó el interés que despertó la convocatoria, ya que el número de postulaciones superó ampliamente los cupos disponibles.

En tanto, la presidenta de la Fundación Nobleza Obliga, Liliana Larrarte, explicó que Mentes Lab forma parte del programa nacional Mentes Transformadoras, que se desarrollará en siete provincias y ocho localidades del país con el objetivo de fortalecer proyectos de innovación socioproductiva mediante estrategias de articulación público-privada.

Indicó que el programa promueve la integración entre Pymes, emprendimientos y organizaciones sociales, incorporando herramientas digitales e inteligencia artificial para potenciar el desarrollo local, favorecer el acceso a nuevos mercados y posicionar las capacidades productivas de cada territorio.

Tras su paso por Córdoba y Jujuy, el programa continuará su recorrido por Salta, Catamarca, Santa Fe, Tierra del Fuego y dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

La capacitación se desarrolla en la sede de UCASAL Jujuy, que participa como institución anfitriona, representada por su delegado rectoral, Edgar González de Prada.