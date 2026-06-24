Sistema público. Jujuy inició el trabajo por la 14° Encuesta Nacional de Lactancia

El relevamiento se realiza en 84 efectores de Salud de toda la provincia hasta el 20 de julio próximo.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que este lunes 22 de junio inició en todo el territorio provincial con la 14° edición de la Encuesta Nacional de Lactancia (ENaLaC), herramienta estratégica para el monitoreo y la vigilancia de la salud pública que se desarrollará hasta el 20 de julio próximo.

La encuesta se desarrolla en 84 establecimientos del sistema público que integran la muestra provincial, en el marco de un trabajo que se realiza de forma simultánea en todas las jurisdicciones del país.

La ENaLaC constituye un instrumento fundamental para conocer las prácticas de alimentación de niñas y niños pequeños, permitiendo evaluar la prevalencia de la alimentación con leche humana y otros indicadores vinculados con la lactancia y la nutrición infantil.

Su implementación se encuentra enmarcada en la Ley Nacional N.º 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna, que establece la importancia de generar información actualizada para fortalecer las políticas públicas destinadas a proteger, promover y apoyar la lactancia.

En Jujuy, este relevamiento se desarrolla además en articulación con las acciones que el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud, viene impulsando para fortalecer el acompañamiento de las familias durante el embarazo, el nacimiento y la primera infancia. En ese marco, la Estrategia Provincial de Fortalecimiento de la Lactancia y la Crianza Respetuosa LACTA JUJUY acompaña la implementación de la Encuesta, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud y promoviendo prácticas que protegen, promueven y apoyan la lactancia en todo el territorio provincial.

Los resultados obtenidos permitirán reforzar las estrategias de promoción y protección de la lactancia, realizar comparaciones a nivel provincial, nacional e internacional y orientar la planificación de acciones que favorezcan una nutrición óptima durante los primeros años de vida, etapa clave para el crecimiento, el desarrollo y la salud presente y futura de la población.

Asimismo, la información relevada aportará evidencia estratégica para continuar reforzando las políticas públicas provinciales vinculadas a la lactancia, la nutrición infantil y el acompañamiento integral de las familias.

Desde el Ministerio de Salud se destaca el compromiso de los equipos de salud que participan del relevamiento y se agradece la colaboración de las familias que aportan a la generación de información de calidad para el diseño de las políticas públicas de cuidado de la primera infancia en la provincia.