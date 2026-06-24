Turismo provincial. El CoProTur sesionó con municipios y referentes del sector turístico de toda la provincia

El Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) reunió a municipios de todo Jujuy y al empresariado turístico para planificar el año.

El CoProTur celebró hoy una nueva reunión plenaria convocando a representantes de municipios de todo el territorio provincial junto a referentes del empresariado y el sector turístico privado. La jornada estuvo encabezada por el ministro Federico Posadas y el secretario Diego Valdecantos.

La jornada se centró en las líneas estratégicas trazadas para consolidar a Jujuy como uno de los destinos más destacados del país.

El Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) reunió a municipios de todo Jujuy y al empresariado turístico para planificar el año.

Entre los temas abordados, se presentaron los avances del Plan de Capacitación y Calidad y se expuso el sistema de Scoring como herramienta de evaluación y mejora de la oferta turística provincial. Además, se concretó la entrega de certificados a representantes de Caspalá, Valle Grande, Calilegua, Yavi y Santa Ana Valle Colorado, en reconocimiento al trabajo de esas comunidades en el marco del plan.

El encuentro incluyó la presentación del Plan de Promoción para el período, el tratamiento del Registro de Bodegas y sus habilitaciones municipales, y el avance del Proyecto MI Destino Sostenible, orientado a fortalecer el turismo con criterios de sustentabilidad en todo el territorio provincial. En el apartado de otros temas, se abordaron cuestiones vinculadas a BTV, el Corredor Verde, conectividad aérea y fiscalización.

«La Puna viene creciendo sostenidamente y estos espacios son fundamentales para articular entre el sector público, los municipios y la provincia, garantizando que el desarrollo llegue a cada comunidad», remarcó el secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

El CoProTur es el espacio institucional donde la provincia articula con municipios y el sector privado para alinear criterios, planificar acciones conjuntas y potenciar el desarrollo turístico de Jujuy.