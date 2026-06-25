Avanza un proyecto de intervención en crisis de salud mental para agentes municipales

Con el objetivo de enriquecer la propuesta y avanzar en una normativa efectiva y aplicable, concejales mantuvieron una mesa de trabajo junto a autoridades y especialistas provinciales y municipales vinculados a la salud mental.

Junto a los concejales participaron del encuentro el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la Provincia, Agustín Yécora; el responsable del Programa de Primeros Auxilios en Salud Mental, Lic. Pablo Cobo; la directora provincial Extrahospitalaria de Salud Mental y Adicciones, Lorena Carrizo; el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Gustavo Muro; la directora del Departamento de Salud Mental municipal, Adriana Bellman; y la licenciada Agustina Barrionuevo.

Durante la reunión se trabajó en la unificación de criterios técnicos y operativos para garantizar que la futura ordenanza contemple un enfoque integral y respetuoso de los derechos humanos. La propuesta se sustenta en tres ejes centrales: la capacitación del personal municipal para primeros auxilios en salud mental, la detección e intervención temprana ante situaciones de crisis y el acompañamiento adecuado de los agentes que requieran asistencia especializada.

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de avanzar en herramientas concretas para abordar una problemática cada vez más presente en la sociedad.

“Estamos trabajando en un proyecto que propone capacitar al personal municipal en primeros auxilios vinculados a la salud mental. Es un tema transversal, que atraviesa a toda la comunidad y que requiere respuestas concretas. Por eso convocamos a especialistas de Provincia y Municipio para realizar aportes y observaciones que permitan enriquecer la iniciativa y dotarla de la calidad que merece”, expresó.

Asimismo, señaló que una de las principales fortalezas del proyecto es brindar herramientas básicas de actuación ante una crisis hasta la llegada de profesionales especializados. “Hoy muchas personas no saben cómo intervenir ante una situación de estas características. La idea es generar capacidades de contención inicial que puedan resultar de gran utilidad en el ámbito laboral y comunitario”, agregó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Gustavo Muro, valoró la iniciativa y destacó el trabajo conjunto entre los equipos de salud mental.

“El proyecto plantea la necesidad de contar con personal formado en las distintas reparticiones municipales para actuar ante episodios o crisis de salud mental. Muchas veces se trata de situaciones vinculadas a la angustia, la preocupación o conflictos emocionales que generan conductas difíciles de abordar si no existen herramientas adecuadas”, sostuvo.

En la misma línea, el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la Provincia, Agustín Yécora, remarcó la importancia de generar políticas públicas que profundicen las estrategias de promoción y prevención en el territorio.

“Este proyecto permite fortalecer la detección temprana y la intervención oportuna ante situaciones de salud mental, especialmente aquellas de mayor complejidad. La enorme presencia territorial que tiene el municipio representa una oportunidad para ampliar las redes de escucha, acompañamiento y derivación, acercando ayuda a quienes más la necesitan”, expresó.

Finalmente, los participantes coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para consolidar herramientas