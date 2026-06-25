Deportes. Se realizará la XIX Carrera de Económicas y Movida Saludable en Ciudad Cultural

La tradicional competencia, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy junto a la Secretaría de Deportes, combinará actividad física, recreación y solidaridad en una jornada abierta a toda la comunidad.

Este sábado 27 de junio, desde las 9 horas, en Ciudad Cultural, y en el marco de las celebraciones por el Mes del Graduado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy (CPCEJ), junto con la Secretaría de Deportes de la Provincia, invitan a la comunidad a participar de la XIX Carrera de Económicas y Movida Saludable. La jornada será a beneficio de la Escuela N° 208 «2 de Junio» de Quirquinchos.

El circuito para los corredores comprenderá dos vueltas de 2,5 kilómetros, completando un recorrido total de 5 kilómetros. Las inscripciones se realizan a través del formulario online https://forms.gle/Jx6uqn6MUVoEShwg9, mientras que la acreditación y entrega de números se efectuará el mismo sábado, desde las 8 horas, en el predio de Ciudad Cultural. Además, la propuesta incluirá actividades recreativas para disfrutar en familia.

La tradicional maratón de los profesionales en Ciencias Económicas se realiza de manera ininterrumpida desde hace 19 años y constituye una jornada abierta a toda la comunidad, que promueve el deporte, la recreación y los hábitos saludables, reafirmando el compromiso social y comunitario de la institución. En esta edición, lo recaudado será destinado a la Escuela N° 208 «2 de Junio», ubicada en Quirquinchos, departamento Yavi, a 3.516 metros sobre el nivel del mar.

Durante la reunión organizativa participaron, por la Secretaría de Deportes, el director de Deporte Social y Comunitario, Arturo Colqui, y la directora de Deporte de la Mujer, Gabriela Zárate. En representación del CPCEJ asistieron las contadoras Patricia Segovia y Laura Aybar.

Para mayor información, los interesados pueden consultar las redes sociales del CPCEJ en Facebook e Instagram (@cpcejujuy) o ingresar a su sitio web oficial.