El Carmen: finalizó el curso de Panadería y Pastelería de la Academia de Oficios

Los participantes exhibieron los productos elaborados durante la capacitación, consolidando conocimientos que fortalecen sus oportunidades de inserción laboral y desarrollo emprendedor.

Con una muestra de los productos elaborados por los alumnos, se realizó el acto de cierre del curso de Panadería y Pastelería de la Academia de Oficios en la ciudad de El Carmen, una propuesta de formación impulsada por el Gobierno de Jujuy para promover el empleo, el desarrollo de emprendimientos y la capacitación con salida laboral.

Durante la jornada, los participantes presentaron una amplia variedad de elaboraciones que reflejaron los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del proceso de formación.

Participaron del cierre el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja; la directora provincial de Promoción del Empleo, María Belén Oller; y el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, quienes destacaron el compromiso de los alumnos y la importancia de seguir acercando herramientas de capacitación a toda la provincia.

En ese marco, el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, expresó: «Cada curso que finaliza representa una nueva oportunidad para los jujeños. Detrás de cada capacitación hay personas que decidieron apostar por su crecimiento, adquirir nuevas herramientas y prepararse para generar ingresos a través del trabajo. Ese es el camino que impulsa el gobernador Carlos Sadir: brindar oportunidades concretas para fortalecer el empleo, acompañar el desarrollo de emprendimientos y seguir construyendo una provincia con más posibilidades para todos».

Las capacitaciones de la Academia de Oficios brindan conocimientos técnicos y prácticos que permiten fortalecer la economía familiar, iniciar proyectos productivos o ampliar las posibilidades de inserción laboral de quienes participan.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, continúa consolidando políticas públicas que promueven la formación profesional como una herramienta fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los jujeños en cada región de la provincia.