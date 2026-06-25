El intendente “Chuli” Jorge presentó la agenda de Vacaciones de Invierno en la ciudad

El intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó la presentación de la programación oficial de “Vacaciones de Invierno en la Ciudad”, una amplia agenda impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que reunirá propuestas culturales, turísticas, gastronómicas y recreativas para toda la familia durante el receso escolar. Las actividades comenzarán el domingo 28 de junio con una nueva edición de Tardecitas Musicales en la Glorieta de Plaza Belgrano, desde las 18 horas.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el trabajo conjunto realizado por la Secretaría de Cultura y Turismo junto a artistas, emprendedores y distintos sectores vinculados a la actividad turística y cultural. “Se pusieron las pilas como nunca para trabajar muy fuerte con todo el colectivo artístico y emprendedor y generar unas vacaciones dignas para los jujeños, además de fortalecer la propuesta para quienes nos visitan”, expresó.

En ese sentido, reconoció el contexto económico actual, aunque remarcó la decisión de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la actividad turística. “Aun en este difícil momento apostamos a difundir la propuesta en articulación con el Gobierno de la Provincia, porque entendemos que el turismo es una de las grandes fuentes de actividad que genera oportunidades para gastronómicos, emprendedores y trabajadores vinculados a los eventos y celebraciones”, afirmó.

Asimismo, Jorge resaltó que la programación tendrá una fuerte impronta familiar. “Habrá espectáculos teatrales, propuestas recreativas, danza, presentaciones en la Glorieta de Plaza Belgrano y en distintos espacios culturales que se van abriendo en la ciudad. Queremos que los vecinos y quienes nos visiten vivan unas vacaciones diferentes y disfruten de una agenda intensa en la capital jujeña, celebrando además el gran momento que vive la Selección Argentina en el Mundial”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, explicó que la programación fue elaborada de manera conjunta entre las direcciones de Turismo y Cultura con el objetivo de ofrecer alternativas para quienes permanezcan en la ciudad durante el receso invernal y, al mismo tiempo, atraer visitantes del interior de la provincia.

“Vamos a tener ocho programas activos con actividades que incluyen artistas, música, danza, teatro y propuestas recreativas para toda la familia. Queremos que quienes se queden en la ciudad puedan disfrutar de múltiples opciones y que también los vecinos del interior se acerquen a visitarnos”, señaló.

Entre las principales propuestas se encuentra una nueva edición de Vacaciones con Chulo, un ciclo de obras teatrales destinadas a niños y niñas, además de La Magia del Café, que dejará el formato de concurso para convertirse en un evento abierto al público en la Plaza Argañaraz (Los Honguitos).

La programación también contempla la 18.ª edición del Festival de la Empanada Jujeña, uno de los eventos más representativos de la gestión municipal; el Paseo de Invierno, con la participación de artesanos y emprendedores, y la nueva propuesta Jujuy Modo Cóctel, destinada a promocionar el circuito gastronómico, los bares y las peñas de la ciudad.

La agenda comenzará el domingo 28 de junio, desde las 18 horas, con Tardecitas Musicales en la Glorieta de Plaza Belgrano.

El sábado 4 de julio, de 15 a 19 horas, se desarrollará La Magia del Café en la Plaza Argañaraz (Los Honguitos).

El jueves 9 de julio, de 10 a 13 horas, tendrá lugar Plaza que Danza en Plaza Belgrano. Ese mismo día y hasta el 26 de julio, desde las 20 horas, se realizarán las tradicionales Noches de Peña en distintos espacios de la ciudad.

El domingo 12 de julio, de 11 a 19 horas, el Centro Cultural Manuel Belgrano será escenario de la 18.ª edición del Festival de la Empanada Jujeña.

Del 13 al 18 de julio, desde las 20 horas, se desarrollará Jujuy Modo Cóctel, un circuito que reunirá bares y espacios gastronómicos de la ciudad.

Del 13 al 24 de julio se llevará adelante Vacaciones con Chulo, con funciones en salas teatrales y centros culturales.

Entre el 16 y el 25 de julio, desde las 18 horas, el Centro Cultural Manuel Belgrano recibirá el Laboratorio de Artesanías. En ese mismo predio también funcionará el Paseo de Invierno, feria de artesanos y emprendedores, de lunes a jueves y domingos de 11 a 21 horas, y viernes y sábados de 11 a 22 horas.

Los jueves 16 y 23 de julio, desde las 17 horas, Plaza Belgrano será sede de Tiempo de Tradición, una propuesta para compartir mates y folclore.

Los viernes 17 y 24 de julio, de 18 a 20 horas, se realizará el guiado Ruta de Leyendas y Fantasmas, con salida desde la Oficina de Información Turística del Paseo de los Artesanos, ubicada en avenida Urquiza 410.

Además, durante todo julio habrá propuestas permanentes. Todos los martes, a las 15 horas, se ofrecerá el guiado por el Parque Xibi Xibi, con punto de encuentro en el acceso del Puente Gorriti. Los lunes y miércoles, desde las 15 horas, se realizará el recorrido por el Cementerio El Salvador, mientras que de lunes a sábado, a partir de las 10 horas, se desarrollarán visitas guiadas por el Centro Histórico, con salida desde la Oficina de Información Turística del Paseo de los Artesanos.

Finalmente, durante todo el mes de julio, de 10 a 20 horas, vecinos y turistas podrán recorrer el Paseo de los Artesanos, ubicado sobre avenida Urquiza 450.

Nota audiovisual: https://youtu.be/GmRSZecK8j8