Gastronomía: estudiantes de la tecnicatura en Tumbaya presentaron sus producciones

Los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria presentaron las producciones desarrolladas durante su formación.

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria, perteneciente al Instituto de Educación Superior Nº 2, con sede en Tumbaya, presentaron los trabajos y producciones elaborados en el marco de su proceso de formación académica. La muestra reunió a alumnos provenientes de distintas localidades de la región, quienes expusieron los conocimientos y habilidades adquiridos durante el cursado de la carrera.

La actividad permitió poner en valor el trabajo desarrollado por los futuros profesionales, destacando el rescate de la identidad gastronómica local, la revalorización de los productos regionales y la promoción de las tradiciones culinarias del territorio como parte del patrimonio cultural de Jujuy.

Durante el encuentro también se resaltó la importancia de fortalecer la oferta de educación superior en el interior de la provincia, mediante propuestas académicas que brindan a los jóvenes la posibilidad de acceder a una formación de calidad en sus propias comunidades. Estas iniciativas favorecen el arraigo, amplían las oportunidades de desarrollo personal y profesional y contribuyen al crecimiento de las economías locales.

La jornada contó con la participación de la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruiz, quien asistió por invitación de la ingeniera Magda Choquevilca, coordinadora del IES Nº 2, y del profesor Oscar Mamani, docente de la cátedra Práctica Profesional I. También estuvo presente el comisionado municipal de Tumbaya, Javier Medina, acompañando a estudiantes y docentes en esta instancia de intercambio y presentación de los trabajos realizados.