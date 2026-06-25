Inscriben para los Juegos Deportivos Forja 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a niños, niñas y jóvenes de la ciudad a participar de una nueva edición de los Juegos Deportivos Forja 2026, una propuesta impulsada por la Secretaría de Deportes de la Provincia que representa la instancia clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de junio y podrán realizarse a través de la página web de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy: www.deportesjujuy.gob.ar. En este marco, el municipio acompañará el desarrollo de la etapa capitalina y brindará apoyo a los participantes durante el proceso de inscripción y las competencias.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, expresó, “estamos ampliando un poquito lo que ya fue la gran noticia que nos dieron de la Secretaría de Deporte de la Provincia, de que vamos seguir este año con los juegos Forja, en la instancia municipal, que tiene que ver con la clasificación para los juegos de Evita, que se hace año a año a nivel nacional”.

Asimismo, destacó el acompañamiento que brindará el municipio durante el proceso de inscripción y desarrollo de las competencias, “vamos a estar trabajando a través de la Dirección General de Deportes para los niños y jóvenes de nuestra ciudad que quieran inscribirse, y se los invita a hacerlo hasta el 30 de junio a través de la página de la Secretaría de Deportes de la Provincia”.

En este sentido, agregó: “vamos a estar desarrollando los distintos eventos que tienen que ver con la clasificación y poniendo a disposición los equipos municipales para que haya gran representación de nuestra capital”.

Finalmente, Altea remarcó la importancia de acompañar a los interesados en participar, “ante cualquier duda o cualquier dificultad, estamos a disposición del municipio para colaborar con lo que va a ser la inscripción. Invitamos a participar, como siempre, del encuentro, del deporte y también con la competencia”.

Por su parte, el director general de Deportes brindó detalles sobre las disciplinas incluidas en esta edición y explicó, “está la información en la página de la Secretaría de Deportes de la Provincia, todos los deportes, por ejemplo, juegos tradicionales como fútbol, en esta ocasión es fútbol sala, vóley convencional, para chicos de hasta 14 años, tanto masculino o femenino. Tenemos básquet 3X3, voley playa, handball, handball playa. En fin, una gama de deportes que se vienen desarrollando durante todos los años, y que esto lo va marcando a nivel nación, los Juegos de Evita, cuáles son las categorías y cuáles son las disciplinas a desarrollar”.

Además, resaltó el trabajo articulado entre el municipio y la provincia para garantizar el desarrollo de la competencia local, “es un trabajo que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo con la Secretaría de Deportes de la provincia, y nosotros a los Juegos Forja los hacemos local, es decir que nosotros, municipio, planteamos y desarrollamos toda la instancia municipal para que después los ganadores de esta instancia, que serían nuestros representantes, puedan ir a competir de la mejor manera a nivel provincial, y ojalá que también puedan llegar a la instancia nacional, que serían los Juegos de Evita”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7EYe0WZaovw