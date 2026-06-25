La Comisión de Educación analizó planteos de docentes de Sociología sobre la categorización de títulos

La Comisión de Educación de la Legislatura de Jujuy, presidida por la diputada María Teresa Ferrín, se reunió en el Salón Marcos Paz para recibir a docentes egresadas del Profesorado de Sociología, quienes expusieron inquietudes vinculadas a la categorización de títulos y a los alcances de recientes resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación.

Durante el encuentro, las profesionales plantearon distintas situaciones relacionadas con la asignación de espacios curriculares y el reconocimiento de los títulos específicos dentro del sistema educativo provincial. Los legisladores escucharon los planteos y acordaron avanzar en el análisis de la documentación presentada.

Al término de la reunión, la diputada Ferrín explicó que las docentes representan a una carrera relativamente nueva en la provincia, habilitada en 2021, que ya cuenta con más de 40 egresados.

Es un título específico, porque antes la materia de Sociología era dictada por docentes de otras disciplinas debido a que no existía una carrera específica. Hoy existe el Profesorado de Sociología y eso requiere una correcta categorización de los títulos, señaló.

La legisladora indicó que las docentes manifestaron que algunos espacios curriculares contemplados en el diseño de la carrera fueron considerados únicamente como habilitantes, cuando entienden que deberían ser reconocidos como específicos.

En ese sentido, sostuvo: Nosotros coincidimos en que la Comisión de Títulos del Ministerio de Educación debe ser muy precisa al analizar los diseños curriculares para determinar qué espacios corresponden como específicos, habilitantes o supletorios. Si hacemos bien ese trabajo, vamos a mejorar la calidad educativa.

Asimismo, Ferrín adelantó que la comisión continuará analizando la situación y solicitará información adicional a las áreas competentes del Ministerio de Educación.

Vamos a enviar las notas correspondientes para que nos reciban e informen sobre algunas determinaciones que consideramos que deben revisarse. Nuestro compromiso es escuchar a los docentes y acompañarlos en la defensa de sus derechos, expresó.

Por su parte, las profesoras de Sociología Silvia Angélica Farfán y Daniela Quispe señalaron que la reunión permitió exponer las dificultades que atraviesan los profesionales de la disciplina a partir de una reciente resolución administrativa.

Vinimos a plantear una problemática vinculada a una resolución que habilita a profesores de Ciencias de la Educación a dictar materias que corresponden específicamente a Sociología. No buscamos quitarle trabajo a nadie, sino que se respete la grilla y que los docentes específicos tengan prioridad, manifestaron.

Las docentes también expusieron otras situaciones que afectan a los egresados de la carrera, relacionadas con la cobertura de horas de cátedra y los mecanismos de designación.

En ese marco, explicaron que plantearon las irregularidades que se presentan a la hora de la obtención de horas, donde muchas veces no se realizan llamados que permitan acceder a docentes con formación específica en Sociología.

Finalmente, destacaron la predisposición de los legisladores para escuchar los planteos y avanzar en su análisis.

El balance es positivo. Los diputados se comprometieron a revisar nuestra situación y evaluar los pedidos realizados. Ahora quedamos a la espera de nuevas reuniones y de los informes correspondientes, concluyeron.

Las representantes del profesorado señalaron que actualmente existen alrededor de 45 egresados de Sociología en la provincia, formados en San Salvador de Jujuy, San Pedro y Abra Pampa, quienes se desempeñan en distintos niveles e instituciones del sistema educativo provincial.